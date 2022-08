Mattia Binotto (Ferrari): «Wir müssen nichts ändern»

Insider wie Weltmeister Mika Häkkinen oder GP-Sieger Ralf sind der Ansicht – bei Ferrari muss sich nach all den Fehlern etwas ändern. Erstaunlich: Teamchef Mattia Binotto ist anderer Ansicht.

Ferrari kommt nicht zur Ruhe. Statt mit dem schnellsten Auto von Sieg zu Sieg zu eilen, scheinen die Italiener die WM-Chance 2022 zu verschleudern: Mangelnde Standfestigkeit, Fahrfehler von Carlos Sainz und Charles Leclerc, strategische Fehlentscheidungen am Kommandostand – so wird das nichts im WM-Kampf gegen die konstant stark auftretende Red Bull Racing-Mannschaft um Weltmeister Max Verstappen.

Formel-1-Experten wie der sechsfache GP-Sieger Ralf Schumacher oder der zweifache Weltmeister Mika Häkkinen haben in fast identischen Worten festgehalten: Ferrari muss hinterfragen, wie es immer wieder zu Fehlern kommen kann; die Italiener müssen weitere Patzer verhindern, wenn eine immer kleinere WM-Chance gegen RBR und Verstappen bewahrt werden soll. Der Deutsche und der Finne finden: Es muss sich etwas ändern bei Ferrari.

Dieser Meinung ist Ferrari-Teamchef Mattia Binotto nicht. Im Anschluss an den Grossen Preis von Ungarn ist der Italiener in einer Medienrunde gefragt worden, wie Ferrari auf diesen erneute Rückschlag reagieren wolle und ob das alles nur Pech sei.

«Es ist keine Frage des Pechs, und es gibt nichts zu ändern», gab Binotto zur Antwort. «Es geht mehr darum, ständig dazu zu lernen, Erfahrung aufzubauen und Fähigkeiten. Natürlich werden wir uns im Detail ansehen, was hier passiert ist und was wir besser verstehen müssen.»



«Aber wenn wir die ganze erste Saisonhälfte betrachte, müssen wir nichts ändern. Wir waren vor der Sommerpause konkurrenzfähig, und ich sehe keinen Grund, wieso wir das in der zweiten Saisonhälfte nicht mehr sein sollten.»





Ungarn-GP, Hungaroring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:39:36,533 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,834 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +12,337

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +14,579

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +15,688

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,047

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:18,300 min

08. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

17. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2 Runden

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor

WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 258 Punkte

02. Leclerc 178

03. Pérez 173

04. Russell 158

05. Sainz 156

06. Hamilton 146

07. Norris 76

08. Ocon 58

09. Bottas 46

10. Alonso 41

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 16

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 431 Punkte

02. Ferrari 334

03. Mercedes 304

04. Alpine 99

05. McLaren 95

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 20

10. Williams 3