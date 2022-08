McLaren: Daniel Ricciardo raus, Oscar Piastri rein

Allen Beteuerungen zum Trotz: McLaren hat GP-Sieger Daniel Ricciardo (33) darüber informiert, dass man sich von ihm trennen wolle. Auf einen Australier soll ein anderer kommen – der 21-jährige Oscar Piastri.

Die Katze ist aus dem Sack: McLaren hat dem achtfachen GP-Sieger Daniel Ricciardo eröffnet, dass sein Vertrag für 2023 aufgelöst werden soll. Der zweitälteste und zweiterfolgreichste Formel-1-Rennstall (nach Ferrari) will in der kommenden Saison nicht mit dem 33-jährigen Ricciardo an den Start gehen, sondern mit dem 21-jährigen Oscar Piastri.

Die zentrale Frage ist nun, zu welchen Bedingungen das Dreijahresabkommen von Ricciardo (2021, 2022, 2013) vorzeitig beendet werden kann. Und das ist nur ein Fragezeichen. Denn Alpine-Teamchef Otmar Szafnauer ist überzeugt davon, dass der junge Piastri in der kommenden Saison in Blau antritt, als Nachfolger von Fernando Alonso, der sich zu Aston Martin abgeseilt hat.

Der Fall Piastri wird wohl vor dem so genannten «Contract Recognition Board» landen, einer Vertrags-Anerkennungsstelle, die Anfang der 1990er Jahre vom Autosport-Weltverband FIA eingerichtet wurde, um Vertragsstreitigkeiten zwischen Rennställen zu lösen.

Hintergrund des Piastri-Deals: McLaren-Teamchef Andreas Seidl ist seit gemeinsamen Jahren im Porsche-Sportwagenprogramm mit Mark Webber befreundet, und Webber managt Piastri. Seidl witterte die Gelegenheit, sich das grosse Talent (Formel-3-Champion 2020, Formel-2-Meister 2021) zu krallen. Webber wiederum war unzufrieden damit, dass sein Schützling wegen Fernando Alonso ein weiteres Jahr warten muss (wie 2022) oder zu Williams abgeschoben wird – doch dann zog der Spanier zu Aston Martin, und seither steht alles Kopf.



Nun wird Vieles von den Verhandlungen zwischen McLaren und Ricciardo abhängen.





Ungarn-GP, Hungaroring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:39:36,533 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,834 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +12,337

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +14,579

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +15,688

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,047

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:18,300 min

08. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

17. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2 Runden

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor

WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 258 Punkte

02. Leclerc 178

03. Pérez 173

04. Russell 158

05. Sainz 156

06. Hamilton 146

07. Norris 76

08. Ocon 58

09. Bottas 46

10. Alonso 41

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 16

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 431 Punkte

02. Ferrari 334

03. Mercedes 304

04. Alpine 99

05. McLaren 95

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 20

10. Williams 3