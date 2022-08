Mercedes, Hamilton, Russell: Nach Sommerpause Siege?

Mercedes will die Lücke zur Spitze schliessen

Lewis Hamilton hat gesagt: «Unser Ziel muss darin bestehen, 2022 aus eigener Kraft Rennen zu gewinnen.» Mike Elliott, Technikchefs des F1-Rennstalls von Mercedes, sagt wie das ab dem Belgien-GP gehen soll.

Der Formel-1-Rennstall von Mercedes-Benz hat beim Grossen Preis von Ungarn das beste Saisonergebnis 2022 egalisiert: Platz 2 für Superstar Lewis Hamilton, Rang 3 für den jungen George Russell, so wie zuvor auch beim Grossen Preis von Frankreich. Kein Zweifel, es geht aufwärts bei jener Mannschaft, die seit Einführung der Turbohybrid-Ära in der Formel 1 Anfang 2014 ungeschlagen ist im Konstrukteurs-Pokal, acht Titel in Folge bis Ende 2021.

Mercedes hat auf dem Hungaroring bewiesen, wie flexibel die Weltmeister-Truppe arbeiten kann. Nach grossen Problemen mit dem Modell W13 im Freitagtraining musste die Abstimmung markant geändert werden, wie Technikchef Mike Elliott sagt: «Wir mussten über Nacht eine Menge Änderungen vornehmen. Wir waren bei der Abstimmung in die falsche Richtung gegangen.»

«Uns war aber bei der Änderung des Set-up nicht klar, on wir alle Probleme lösen würden. Wir wussten, warum wir jede einzelne Änderung vornahmen, aber es war dann elektrisierend zu sehen, welchen Speed wir am Samstag zeigen konnten.»

Elliott weiter: «Es macht uns zufrieden zu sehen, wo das Auto in Bezug auf Tempo in der Quali und im Rennen inzwischen steht. Wir mussten am Anfang des Jahres viel Boden gutmachen. Inzwischen können wir den Speed von Red Bull Racing und Ferrari halten.»

«Aber wir wollen mehr. Wir werden weitere Verbesserungen am Wagen haben, wenn die Saison nach der Sommerpause weitergeht, hoffentlich können wir dann die Lücke zur Spitze schliessen. Und wir werden das Auto noch eine Weile weiter entwickeln. Jetzt muss der nächste Schritt kommen – aus eigener Kraft gewinnen. Am Erreichen dieses Ziels arbeiten wir unermüdlich.»





Ungarn-GP, Hungaroring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:39:36,533 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,834 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +12,337

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +14,579

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +15,688

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,047

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:18,300 min

08. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

17. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2 Runden

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor

WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 258 Punkte

02. Leclerc 178

03. Pérez 173

04. Russell 158

05. Sainz 156

06. Hamilton 146

07. Norris 76

08. Ocon 58

09. Bottas 46

10. Alonso 41

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 16

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 431 Punkte

02. Ferrari 334

03. Mercedes 304

04. Alpine 99

05. McLaren 95

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 20

10. Williams 3