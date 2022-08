Charles Leclerc: «Will keine Zeit verschwenden»

Ferrari-Star Charles Leclerc spricht über die Fehler, die er am Steuer macht. Und er betont: «Ich verstehe die Fahrer einfach nicht, die versuchen, ihre Patzer mit dem Wind oder was auch immer zu entschuldigen.»

Nachdem sich Charles Leclerc in den ersten Formel-1-Saisonläufen einen komfortablen Vorsprung auf Max Verstappen erkämpft hatte, musste der Ferrari-Pilot in der Folge einige bittere Pillen schlucken. Probleme mit der Standfestigkeit, fragwürdige Strategie-Entscheidungen seines Teams und auch eigene Fehler sorgten dafür, dass der Titelverteidiger aus dem Red Bull Racing Team nicht nur aufholen konnte.

Verstappen ging sogar mit einem stolzen Vorsprung von 80 WM-Zählern auf den WM-Zweiten aus Monte Carlo in die Sommerpause. Leclerc weiss, dass er mit seinem Dreher in Imola und seinem selbstverschuldeten Abflug in Le Castellet zur aktuellen Situation beigetragen hat. Und daraus macht er auch kein Geheimnis.

Der 24-Jährige erklärt gegenüber «BBC Sport»: «Ich sehe wirklich keinen Sinn darin, die eigenen Fehler zu verstecken. Manchmal ist es auch offensichtlich, wenn sich ein Fahrer einen Schnitzer leistet. Ich verstehe die Fahrer einfach nicht, die versuchen, ihre Patzer mit dem Wind oder was auch immer zu entschuldigen.»

«Klar, manchmal kann das passieren, und bei einem von 200 Unfällen kann es sein, dass etwas sehr eigenartiges passiert. Aber ich will keine Zeit damit verschwenden, Ausreden zu finden, denn das bringt dich nicht vorwärts», betont der fünffache GP-Sieger, der auch auf das eigene Team verweist, das von einer offenen und selbstkritischen Haltung profitiert.

«Es ist gut für die Leute, die mit mir arbeiten, zu wissen, dass ich ehrlich bin, wenn mir ein Fehler unterläuft, und ich hoffe natürlich, dass auch sie so mit den eigenen Fehlern umgehen. Denn so kann jeder schneller lernen», stellt Leclerc klar.

Ungarn-GP, Hungaroring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:39:36,533 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,834 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +12,337

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +14,579

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +15,688

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,047

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:18,300 min

08. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

17. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2 Runden

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor





WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 258 Punkte

02. Leclerc 178

03. Pérez 173

04. Russell 158

05. Sainz 156

06. Hamilton 146

07. Norris 76

08. Ocon 58

09. Bottas 46

10. Alonso 41

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 16

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 431 Punkte

02. Ferrari 334

03. Mercedes 304

04. Alpine 99

05. McLaren 95

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 20

10. Williams 3