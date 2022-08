Jean Alesi: «Kritik an Ferrari bringt nichts Gutes»

Der frühere Formel-1-Pilot Jean Alesi leidet mit den Ferrari-Fans. Der ehemalige Ferrari-Fahrer betont aber auch: Die Kritik am Rennstall aus Maranello ist nicht hilfreich für das älteste GP-Team der Welt.

Die Kritik an Ferrari erreichte nach dem jüngsten Grand Prix in Ungarn einen neuen Höhepunkt, denn erneut verwandelte sich die Hoffnung der Tifosi auf einen Sieg der Roten in eine bittere Pille. Charles Leclerc hätte um den Sieg kämpfen können, wenn sein Team die richtigen Strategie-Entscheidungen getroffen hätte.

Doch weil der Monegasse nach zwei Stints auf den Medium-Reifen mit den harten Gummis ausgestattet wurde, musste er sich letztlich mit dem sechsten Platz begnügen. Die Enttäuschung darüber war nicht nur beim 24-jährigen GP-Star gross. Auch die Fans reagierten mit klaren Worten auf die Strategie-Pleite der Italiener.

Auch Jean Alesi leidet mit der Ferrari-Mannschaft und deren Fans. Im Gespräch mit dem «Corriere della Sera» erklärt er: «Die Saison fühlt sich wie eine Achterbahnfahrt an, und das sorgt natürlich dafür, dass die Emotionen und Reaktionen hochkochen. Wenn man vom Sieg träumt, der sich dann in eine Niederlage verwandelt, dann ist das ein Sport-Drama, dessen Leidenschaft jener von Fussballfans erinnert.»

«Auch ich leide, wenn ich an Ungarn denke. Es gab auch vor diesem Strategie-Patzer Fehler, die begangen wurden. Aber die Kritik an Ferrari bringt nichts Gutes – weder für die Fans noch für das Team selbst», mahnt der frühere Ferrari-Pilot, der gleichzeitig betont, dass er die emotionalen Ausbrüche verstehe, da viel Leidenschaft im Spiel sei.

«Ich sage das aber vielmehr als Aufforderung, durchzuhalten und zusammenzuhalten, denn das Negative bringt niemals etwas Gutes. Ich will dieses Ferrari-Team lieben, denn die Teammitglieder sind die ersten, die bei jeder Niederlage und jedem Fehler leiden», präzisiert Alesi.

Nach 13 WM-Läufen liegt Leclerc in der Fahrer-Wertung 80 Punkte hinter Titelverteidiger Max Verstappen. Der Monegasse konnte in dieser Saison bisher drei Siege einfahren, sein WM-Rivale entschied in Ungarn zum achten Mal in diesem Jahr einen Grand Prix für sich. In der Team-Wertung fehlen Ferrari 97 Punkte auf das erstplatzierte Red Bull Racing Team.

Ungarn-GP, Hungaroring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:39:36,533 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,834 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +12,337

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +14,579

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +15,688

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,047

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:18,300 min

08. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

17. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2 Runden

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor





WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 258 Punkte

02. Leclerc 178

03. Pérez 173

04. Russell 158

05. Sainz 156

06. Hamilton 146

07. Norris 76

08. Ocon 58

09. Bottas 46

10. Alonso 41

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 16

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 431 Punkte

02. Ferrari 334

03. Mercedes 304

04. Alpine 99

05. McLaren 95

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 20

10. Williams 3