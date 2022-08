Charles Leclerc (Ferrari): «Habe einiges geändert»

Ferrari-Pilot Charles Leclerc ist sich sicher, dass er im Verlauf seiner bisherigen GP-Karriere stetig dazugelernt hat. Der 24-jährige Monegasse spricht über die Erkenntnisse, die er dabei gewinnen konnte.

Im vergangenen Jahr musste Charles Leclerc eine teaminterne Niederlage gegen seinen Ferrari-Stallgefährten Carlos Sainz einstecken. Der Rennfahrer aus Monte Carlo musste sich mit dem siebten WM-Rang begnügen, sein spanischer Teamkollege sammelte 5,5 Punkte mehr als er selbst und landete damit auf dem fünften Tabellenplatz.

In diesem Jahr ist Leclerc bisher der bessere der beiden Scuderia-Fahrer. Nach 13 der 22 Rennen vorn belegt er den zweiten Platz in der Gesamtwertung hinter Titelverteidiger und WM-Leader Max Verstappen. Sainz ist aktueller WM-Fünfter, ihm fehlen 22 Zähler auf seinen Teamkollegen. Dass der Monegasse auch bei den GP-Siegen mit 3:1 die Nase vorn hat, liegt nicht zuletzt an einigen Änderungen, die der ehrgeizige GP-Fahrer an seiner Herangehensweise vorgenommen hat.

Im «BBC Sport»-Gespräch sagt Leclerc: «Ich denke, ich konnte seit meinem Formel-1-Aufstieg stetig Fortschritte machen, die möglich waren, weil ich jedes Jahr mehr dazugelernt und einige Details angepasst habe. Auch dem Start der diesjährigen Saison habe ich einiges geändert, speziell an der Art und Weise, wie ich mich auf die Rennen vorbereite und wie ich mich danach erhole.»

«Das hat mit der Erfahrung zu tun und natürlich war es im vergangenen Jahr nicht so, dass ich gar nicht Acht gegeben habe auf diese Details», beteuert der fünffache GP-Sieger. «Ich war nach der vergangenen Saison sehr müde, und ich beschloss, mir mehr Zeit zu nehmen, um mich zu erholen. Wenn ich also zwischen den Rennwochenende zuhause bin, dann unternehme ich nicht so viel.»

«Es ist also etwas langweiliger, wenn man das so sagen kann, aber das ist sehr hilfreich und ich weis, dass es einen Unterschied macht», ist sich Leclerc sicher. Dass er in diesem Jahr um den Titel kämpft, bestärkt ihn in seinem Bemühen, sein Leben neben der Rennstrecke ruhiger zu gestalten. «Du weisst, dass du ein Auto hast, in dem du um den Titel kämpfen kannst. Deshalb versuchst du auch, alle Details richtig hinzubekommen. Ich werde die Vorgehensweise aber beibehalten, egal, ob ich um den Titel kämpfe, denn ich spüre die Vorteile, die sich daraus ergeben.»

Ungarn-GP, Hungaroring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:39:36,533 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,834 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +12,337

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +14,579

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +15,688

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,047

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:18,300 min

08. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

17. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2 Runden

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor





WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 258 Punkte

02. Leclerc 178

03. Pérez 173

04. Russell 158

05. Sainz 156

06. Hamilton 146

07. Norris 76

08. Ocon 58

09. Bottas 46

10. Alonso 41

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 16

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 431 Punkte

02. Ferrari 334

03. Mercedes 304

04. Alpine 99

05. McLaren 95

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 20

10. Williams 3