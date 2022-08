Otmar Szafnauer: Alpine vor Aston Martin und Alonso

Fernando Alonso wollte von Alpine einen neuen Zweijahresvertrag, die Franzosen hatten dazu keine Lust. Also seilt sich der Spanier zu Aston Martin ab. Alpine-Teamchef Otmar Szafnauer glaubt: Das ist ein Fehler.

Fernando Alonso wechselt von Alpine zu Aston Martin. Der Grund ist einfach: Die Franzosen offerierten ihm nur einen Einjahresvertrag mit Option auf 2024, denn Alpine wollte Nachwuchs-Pilot Oscar Piastri nach einem Jahr als Williams-Leihgabe zurückholen.

Dann gingen gleich mehrere Dinge schief: Piastri und sein Manager Mark Webber hatten keine Lust auf eine Wartezeit bei Williams; der Rücktritt von Sebstian Vettel öffnete bei Aston Martin eine Tür; Alpine unterschätzte die Entschlussfreudigkeit von Alonso und Piastri. Ergebnis: Fernando unterzeichnete einen Mehrjahresvertrag bei Aston Martin, Oscar Piastri unterzeichnete bei McLaren.

Alpine steht als grosser Verlierer da, aber Teamchef Otmar Szafnauer ist davon überzeugt: Sein Team wird im Mittelfeld vor den direkten Rivalen liegen.

Der in Rumänien geborene US-Amerikaner Szafnauer arbeitete zwölf Jahre lang für den Rennstall aus Silverstone, der nun Aston Martin heisst. Er sagt: «Ich kenne beide Teams gut. Ich weiss auch, was die Anderen alles aufgegleist haben, denn ins Engagement verschiedener Fachkräfte war ich eingebunden, wie Dan Fallows von Red Bull Racing oder Eric Blandin von Mercedes.»

«Alpine und Aston Martin haben beide viel Potenzial. Aber zum heutigen Stand arbeiten wir hier auf höherem Niveau, und das wird in der nahen Zukunft auch so bleiben. Wir haben ein Programm angeworfen, dass Bergsteiger heisst und welches die Verpflichtung von 75 Fachleuten in verschiedenen Bereichen umfasst.»



«Dazu verbessern wir laufend Arbeitswerkzeuge wie Simulator und Windkanal und optimieren die Herstellung. Wir haben gesagt: Innerhalb von 100 Rennen wollen wir siegfähig sein. Wir stehen derzeit bei 850 Angestellten. Wenn ich das alles sehe, sage ich – Alpine kann besser sein als Aston Martin und Fernando Alonso, jedenfalls für die Zeitspanne, für welche er sich gebunden hat.»





Ungarn-GP, Hungaroring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:39:36,533 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,834 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +12,337

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +14,579

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +15,688

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,047

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:18,300 min

08. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

17. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2 Runden

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor

WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 258 Punkte

02. Leclerc 178

03. Pérez 173

04. Russell 158

05. Sainz 156

06. Hamilton 146

07. Norris 76

08. Ocon 58

09. Bottas 46

10. Alonso 41

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 16

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 431 Punkte

02. Ferrari 334

03. Mercedes 304

04. Alpine 99

05. McLaren 95

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 20

10. Williams 3