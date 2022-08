Lewis Hamilton sucht Wurzeln: «So was von geerdet»

Lewis Hamilton in Namibia

Was machen die Formel-1-Stars in der Sommerpause? Lewis Hamilton sucht seine Wurzeln und meldet sich aus Namibia: «Ich könnte mir keinen besseren Ort vorstellen, um diese Auszeit zu nehmen.»

Die 20 Formel-1-Piloten des Startfelds 2022 hat es nach dem Grossen Preis von Ungarn in alle Windrichtungen getrieben. Mercedes-Star Lewis Hamilton hat auf Instagram geschrieben: «In diesem Jahr verbringe ich die Sommerpause mit etwas, das ich schon seit Jahren machen wollte. Ich begebe mich endlich auf die Suche nach meinen Wurzeln durch Afrika; und Leute, zu sagen, dass du hier so was von geerdet wirst, das wäre wirklich untertrieben. Das ist vielmehr lebensverändernd.»

«Ich fühle mich, als hätte ich eine neue Sichtweise für das Leben erhalten, mit einer noch stärkeren Liebe für die Tierwelt, noch näher meinen Brüdern, mit welchen ich diese besondere Reise teile. Überall bin ich von so viel Schönheit umgeben, ich fühle mich zentriert und friedvoll.»

«Mein erster Stopp war Namibia, einer der atemberaubendsten Orte, die ich je mit eigenen Augen sehen durfte. Worte und Bilder können das nicht richtig erfassen. Die Fahrt im Heissluftballon war nicht von dieser Welt. Wir sind seitwärts gelandet, was ich auch nicht so bald vergessen werde. Ich könnte mir keinen besseren Ort vorstellen, um diese Auszeit zu nehmen. Dankeschön, Namibia, und nun auf zum nächsten Halt.»

Der nächste Halt ist der Süden Kenias, wo Hamilton den Zug von 1,5 Millionen Gnus, 400.000 Zebras und 500.000 Gazellen von der Serengeti nach Masai Mara verfolgt. Die berühmte Tierwanderung ist selbst für Ostafrika etwas Einzigartiges. Die Tiere müssen auf der Suche nach Futter und Wasser Flüsse wie den Grumeti oder den Mara überqueren, wo Raubtiere auf sie lauern.





Ungarn-GP, Hungaroring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:39:36,533 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,834 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +12,337

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +14,579

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +15,688

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,047

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:18,300 min

08. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

17. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2 Runden

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor

WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 258 Punkte

02. Leclerc 178

03. Pérez 173

04. Russell 158

05. Sainz 156

06. Hamilton 146

07. Norris 76

08. Ocon 58

09. Bottas 46

10. Alonso 41

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 16

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 431 Punkte

02. Ferrari 334

03. Mercedes 304

04. Alpine 99

05. McLaren 95

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 20

10. Williams 3