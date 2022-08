Lewis Hamilton: «Vettel-Rücktritt ist ein Wink»

Wie lange fährt Mercedes-Superstar Lewis Hamilton noch Formel 1? Teamchef Toto Wolff spricht von der Fortsetzung der Partnerschaft um fünf bis zehn Jahre. Der Rennfahrer selber sieht seine Mission als unvollendet.

Im Juli ist Lewis Hamilton zum sechsten Fahrer der Königsklasse mit 300 oder mehr Rennen geworden (siehe Tabelle unten). Der siebenfache Weltmeister ist inzwischen 37 Jahre alt, und natürlich fragen sich viele seiner Fans – wie lange wird der Mercedes-Star noch Formel 1 fahren? Der gegenwärtige Vertrag des 103-fachen GP-Siegers gilt bis Ende 2023.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff ist im Rahmen des Grossen Preises von Frankreich auf diese Frage angesprochen worden. Der 50-jährige Österreicher sagte dazu: «Ich habe mich mit Lewis vor ein paar Wochen darüber unterhalten, wie lange unsere Partnerschaft noch weitergehen könnte. Und der Bereich, über den wir geredet haben, war zwischen fünf und zehn Jahren. Also kann Hamilton leicht auf 400 Formel-1-Einsätze kommen.»

Lewis Hamilton selber hat sich als Ziel für 2022 gesetzt, noch mindestens ein Rennen zu gewinnen. Es wäre die 16. Saison in Folge, in welcher er einen Grand Prix gewänne (Rekord). Und Hamilton wäre der erste Formel-1-Fahrer, der mit mehr als 300 Einsätzen einen Sieg erringt – das ist Kimi Räikkönen, Fernando Alonso, Rubens Barrichello, Michael Schumacher und Jenson Button nicht gelungen.

Zum Thema Rücktritt hat der Engländer jetzt gegenüber unseren Kollegen der Vanity Fair gesagt: «Ich sehe mich immer noch auf einer Mission. Ich würde lügen, wenn ich sage, dass ich nicht an eine Verlängerung gedacht habe. Ich werde immer noch herausgefordert. Also habe ich nicht wirklich das Gefühl, dass ich bald aufgeben muss.»

«Ich denke ständig darüber nach, wie ich dieses Auto verbessern kann und welche Schritte wir unternehmen müssen, damit dieses Team wieder gewinnt; wie der Fahrplan aussieht, um eine weitere Weltmeisterschaft zu gewinnen.»



Dennoch: Die Ankündigung seines Freundes und langjährigen Pistenrivalen Sebastian Vettel, Ende 2022 mit der Formel 1 aufzuhören, so sagt Hamilton weiter, «ist eine Wink, dass ich mich in diesem Teil meiner Karriere befinde, in dem Menschen, die so lange mit mir Rennen gefahren sind, anfangen aufzuhören».





Formel-1-Fahrer mit mehr als 200 GP

1. Kimi Räikkönen 350

2. Fernando Alonso 347

3. Rubens Barrichello 323

4. Michael Schumacher 307

5. Jenson Button 306

6. Lewis Hamilton 301

7. Sebastian Vettel 290

8. Felipe Massa 269

9. Ricciardo Patrese 256

10. Jarno Trulli 252

11. David Coulthard 246

12. Giancarlo Fisichella 229

13. Sergio Pérez 226

14. Daniel Ricciardo 223

15. Mark Webber 215

16. Gerhard Berger 210

17. Andrea de Cesaris 208

18. Nico Rosberg 206

19. Nelson Piquet 204

20. Jean Alesi 201