Sergio Pérez: «Das macht meine Saison 2022 kaputt»

Red Bull Racing-Pilot Sergio Pérez ist davon überzeugt, er könne auf Augenhöhe mit WM-Leader Max Verstappen fahren. Der Mexikaner glaubt, er habe in der ersten Saisonhälfte mehr Pech gehabt als der Niederländer.

So schnell geht das in der Formel 1: Nach dem Grossen Preis von Monaco und seinem dritten GP-Sieg lag Routinier Sergio Pérez nur 15 Punkte hinter Red Bull Racing-Star Max Verstappen. Heute beträgt der Rückstand 85 Punkte, der Niederländer strebt mit Riesenschritten der erfolgreichen Titelverteidigung entgegen, der 226-fache GP-Teilnehmer aus Mexiko liegt auf WM-Rang 3.

«Okay, die Saison ist noch lang», sagte der 32-jährige Mittelamerikaner nach dem Grossen Preis von Ungarn. Aber was meine Saison wirklich kaputtmacht, das sind die Ausfälle.»

Wir haben kurz nachgeschaut: «Checo» musste drei Mal vorzeitig Feierabend machen – als in Bahrain die Kraftstoffversorgung schlappmachte, als in Kanada das Getriebe kaputtging und als sein Auto bei einer Kollision auf dem Red Bull Ring mit dem Mercedes von George Russell so beschädigt wurde, dass RBR den Wagen aus den Rennen nahm.

Sergio meint: «Ohne diese Ausfälle sähe meine Saison ganz anders aus. Dennoch war es eine sehr gute erste Hälfte des Jahres, wir haben hervorragende Ergebnisse erreicht, in guter Konstanz. Aber die Saison ist noch nicht gelaufen. Wir müssen den Fuss auf dem Gaspedal behalten, denn Ferrari hatte in den letzten paar Rennen das schnellere Auto.»

Wie geht es gemäss des WM-Vierten von 2020 und 2021 weiter? «Wir haben gleich nach der Sommerpause ein dichtes Programm, und ich schätze, dass wir nach drei oder vier Rennen wissen werden, wohin die Reise geht. Bis dann will ich auch die Lücke zu Spitze verkleinern.»

Saison 2022 von Sergio Pérez

Bahrain: Ausfall (kein Benzindruck)

Saudi-Arabien: 4.

Australien: 2.

Emilia-Romagna: 2.

Miami: 4.

Spanien: 2.

Monaco: 1.

Aserbaidschan: 2.

Kanada: Ausfall (Getriebeschaden)

Grossbritannien: 2.

Österreich: Ausfall (Kollisionsschäden)

Frankreich: 4.

Ungarn: 5.





Ungarn-GP, Hungaroring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:39:36,533 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,834 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +12,337

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +14,579

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +15,688

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,047

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:18,300 min

08. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

17. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2 Runden

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor

WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 258 Punkte

02. Leclerc 178

03. Pérez 173

04. Russell 158

05. Sainz 156

06. Hamilton 146

07. Norris 76

08. Ocon 58

09. Bottas 46

10. Alonso 41

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 16

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 431 Punkte

02. Ferrari 334

03. Mercedes 304

04. Alpine 99

05. McLaren 95

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 20

10. Williams 3