David Coulthard: «Leclerc ist wie Verstappen»

Der 51-jährige Schotte David Coulthard spricht über die hohe Fehlerquote des Ferrari-Piloten Charles Leclerc. Der 13-fache GP-Sieger Coulthard erkennt Parallelen zu Max Verstappen.

«Wenn ich weiter solche Fehler mache, dann brauche ich gar nicht an die Fahrer-WM zu denken und würde den Titel auch nicht verdienen.» Das sagte, knallhart, der Monegasse Charles Leclerc nach seinem Ausfall in Frankreich, als er in Führung liegend neben die Bahn kreiselte.

Unglaublich, aber wahr: Aus den vergangenen acht WM-Läufen hat der 24-jährige Monegasse nur einen Podestplatz geholt. Gegen einen fast fehlerfrei fahrenden Max Verstappen reicht das nicht.

Der langjährige Formel-1-Pilot David Coulthard bleibt davon überzeugt: Leclerc ist ein potenzieller Weltmeister. Der 246-fache GP-Teilnehmer sagt als F1-Experte von Channel 4: «Ich bin nicht erstaunt, wie schonungslos sich Charles selber an den Pranger stellt. So war er immer schon.»

«Ich weiss noch, als er in Baku 2019 sein Auto in die Mauer gesetzt hat und sich am Funk meldete: ‘Ich bin so dumm, sooo dumm!’ Aber Charles ist nicht dumm. Er ist ein brillianter und sauschneller Rennfahrer.»



«Er reift vor unser aller Augen, in einem Hochdruck-Dampfkessel namens Ferrari. Da geht es um mehr als nur einen Rennstall, da geht es um ein ganzes Land.»



«Wenn Leclerc diese Fehler mal ausgemerzt hat, dann wird sich zeigen, dass er aus dem Holz der Champions geschnitzt ist. Er erinnert mich ein wenig an Max Verstappen. Auch der hat in der früheren Phase seiner GP-Karriere seine Fehler gemacht.»





Ungarn-GP, Hungaroring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:39:36,533 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,834 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +12,337

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +14,579

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +15,688

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,047

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:18,300 min

08. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

17. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2 Runden

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor

WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 258 Punkte

02. Leclerc 178

03. Pérez 173

04. Russell 158

05. Sainz 156

06. Hamilton 146

07. Norris 76

08. Ocon 58

09. Bottas 46

10. Alonso 41

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 16

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 431 Punkte

02. Ferrari 334

03. Mercedes 304

04. Alpine 99

05. McLaren 95

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 20

10. Williams 3