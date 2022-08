Verstappen-Trainer Bradley Scanes: Anfang mit Google

Bradley Scanes kümmert sich um das Training von Formel-1-Champion Max Verstappen. Der Engländer enthüllt: «Ich musste ihn zuerst mal googeln, um zu verstehen, wer der Niederländer überhaupt ist.»

Sie sind die guten Geister der Formel-1-Fahrer, die meist im Hintergrund bleiben: Manager, Mediendelegierte, Trainer. Bradley «Brad» Scanes ist ein solcher Mann. Er ist Physiotherapeut und Leistungstrainer von Red Bull Racing-Star Max Verstappen.

Scanes arbeitete lange mit der Nationalmannschaft der britischen Turner. Er kam als Quereinsteiger zum Motorsport, wie er im Podcast PitStop erzählt hat. «Ich arbeitete mit den britischen Turnern, als sich die Möglichkeit ergab, mit Verstappen zu arbeiten. Ich kannte ein paar Leute aus dem Formel-1-Umfeld, und mein Name fiel.»

«Nach dem WM-Finale 2019 in Abu Dhabi flog ich nach Spanien, wo ich Max und seine Familie bei einem Test traf. Wir unterhielten uns über einige Dinge, sprachen von seinem Ziel, Formel-1-Weltmeister zu werden, dann lag es an ihm. Aber die Chemie stimmte von Anfang an. Vielleicht habe ich meinen Job auch deshalb erhalten, weil ich mich mit seinem Vater Jos auf Anhieb prächtig verstand.»

Allerdings, so gibt Brad Scanes zu, wusste er vom niederländischen Rennfahrer herzlich wenig. «Als ich am Flughafen war, um die Maschine nach Spanien zu nehmen, musste ich Max zuerst mal googeln, um mehr über ihn zu erfahren.»



«Ich glaube, dieser Job wäre ohne Freundschaft nicht möglich. Du verbringst so viel Zeit gemeinsamen. Zu reist zusammen, du wohnst im gleichen Hotel, da muss man sich schon verstehen.»



«Max ist ein guter Kerl, komplett auf dem Boden. Er ist gerne zuhause, er schätzt die Zeit mit Familie und Freunden. Wir können zusammen essen gehen und über Fussball quatschen, uns ein Spiel ansehen oder FIFA spielen. Ich brauchte drei Jahre, um ihn mal zu schlagen!»



Bei einer anderen Gelegenheit hat Brad Scanes zum Training von Max Verstappen festgehalten: «So richtig gerne macht er nichts. Seine Passion ist das Rennfahren, nicht unser Training. Aber er hat verinnerlicht, wie wichtig die körperliche Arbeit ist, also trainiert er überaus diszipliniert.»





Ungarn-GP, Hungaroring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:39:36,533 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,834 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +12,337

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +14,579

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +15,688

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,047

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:18,300 min

08. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

17. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2 Runden

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor

WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 258 Punkte

02. Leclerc 178

03. Pérez 173

04. Russell 158

05. Sainz 156

06. Hamilton 146

07. Norris 76

08. Ocon 58

09. Bottas 46

10. Alonso 41

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 16

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 431 Punkte

02. Ferrari 334

03. Mercedes 304

04. Alpine 99

05. McLaren 95

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 20

10. Williams 3