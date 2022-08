Webber: Ziemlich angespannte Zeit mit Vettel

Mark Webber und Sebastian Vettel waren von 2009 bis 2013 Teamkollegen bei Red Bull. In der Zeit ist einiges passiert, laut Webber ist aber nichts Schlechtes hängengeblieben.

Insgesamt 94 Grand Prix absolvierte Sebastian Vettel in seiner Zeit bei Red Bull Racing an der Seite von Mark Webber. Das sind so viele wie mit keinem anderen Teamkollegen.

Reibungslos war die gemeinsame Zeit mit dem Australier nicht. Wir erinnern uns an 2010, als Vettel mit Webber einen folgenschweren Crash in der Türkei fabrizierte. Das Verhältnis war fortan schwierig bis kompliziert, in jenem Jahr vergab Webber seine beste WM-Chance, während Vettel sensationell den Titel holte.

«Multi21» ist eine weitere Episode, die das Verhältnis der beiden belastete. 2013 missachtete Vettel die Teamorder und klaute Webber so den Sieg.

Hängengeblieben ist aus der Zeit aber nichts. «Zwischen uns ist alles okay. Es war natürlich ziemlich angespannt, wenn man gemeinsam an der Spitze um Meisterschaften kämpft», wird der Australier, der nach der Saison 2013 aufhörte, auf der Webseite der Formel 1 zitiert.

Vettel holte von 2010 bis 2013 viermal in Folge den Titel. «Er hat in kurzer Zeit einen phänomenalen Erfolg gehabt, wovor wir alle Kollegen Respekt haben», sagte Webber.

Zum Rücktritt sagt Webber: «Er hat die richtige Entscheidung getroffen. Natürlich liegt es zu diesem Zeitpunkt an der Person selbst, es gibt niemanden sonst, der diese Entscheidung für einen treffen kann, aber ich denke nicht, dass es eine Überraschung ist.»

Vettels «ganzer Standpunkt» habe sich geändert, «was seine Motivation und seine Vorfreude auf den nächsten Lebensabschnitt angeht».

Ungarn-GP, Hungaroring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:39:36,533 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,834 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +12,337

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +14,579

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +15,688

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,047

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:18,300 min

08. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

17. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2 Runden

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor

WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 258 Punkte

02. Leclerc 178

03. Pérez 173

04. Russell 158

05. Sainz 156

06. Hamilton 146

07. Norris 76

08. Ocon 58

09. Bottas 46

10. Alonso 41

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 16

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 431 Punkte

02. Ferrari 334

03. Mercedes 304

04. Alpine 99

05. McLaren 95

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 20

10. Williams 3