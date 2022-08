Red Bull und Lewis Hamilton: Das ging nach hinten los

Teamchef Christian Horner verrät, warum Lewis Hamilton nicht bei Red Bull Racing gelandet ist. Und warum er an den Titeln des Briten offenbar nicht ganz unschuldig ist.

Lewis Hamilton bei Red Bull Racing? Und dann noch als Teamkollege von Sebastian Vettel? Das wäre ohne Frage eine sehr interessante Konstellation gewesen, vor allem in den Weltmeisterjahren 2010 bis 2013.

Teamchef Christian Horner hat nun verraten, dass das tatsächlich zur Diskussion stand. «Lewis und ich haben im Laufe der Jahre einige Gespräche geführt. Von 2010 bis 2013 war er sehr daran interessiert, für Red Bull zu fahren», sagte Horner der Daily Mail.

Zu einem Wechsel kam es aber nicht. «Damals hatten wir Sebastian [Vettel] und es hätte keinen Sinn gemacht, zwei Alpha-Tiere zu haben», sagte Horner. Vettel holte bekanntlich in den erwähnten Jahren vier Titel in Folge.

Stattdessen wechselte Hamilton zur Saison 2013 zu Mercedes. Horner fand das damals gut. «Niki Lauda war bei Mercedes und wollte Lewis unbedingt haben, und ich erinnere mich, dass ich ihn ermutigt habe, ihn zu nehmen. Wir kämpften gegen McLaren, und 2012 hatten sie das schnellste Auto, und wir waren der Meinung, dass Lewis in einem McLaren eine größere Bedrohung darstellen würde als in einem Mercedes», so Horner.

Er habe Lauda ermutigt, das Geld auszugeben, da Hamiltons Leistung auch ein wenig schwankte, so Horner: «Man kann wohl sagen, dass das nach hinten losging.» Hamilton holte von 2014 an sechs Titel in Folge, ehe Max Verstappen die Dominanz 2021 beendete.

Die Genugtuung bei Red Bull Racing war riesig. «Das Erfolgserlebnis, diese mächtige Mercedes-Maschine mit Lewis als Teil davon zu schlagen, war enorm. Die ganze Organisation gewöhnt sich ans Gewinnen und es ist wie eine Droge. Es macht süchtig. Und dann ist da noch die Angst vor dem Versagen. Es treibt dich an, weil du dieses Gefühl immer wieder erleben willst», sagte Horner.

Ungarn-GP, Hungaroring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:39:36,533 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,834 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +12,337

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +14,579

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +15,688

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,047

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:18,300 min

08. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

17. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2 Runden

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor

WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 258 Punkte

02. Leclerc 178

03. Pérez 173

04. Russell 158

05. Sainz 156

06. Hamilton 146

07. Norris 76

08. Ocon 58

09. Bottas 46

10. Alonso 41

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 16

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 431 Punkte

02. Ferrari 334

03. Mercedes 304

04. Alpine 99

05. McLaren 95

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 20

10. Williams 3