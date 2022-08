Lewis Hamilton, FIA-Schmuckverbot: Alles gespielt

Bis in den Juli 2022 dauerte es, dann setzten sich die Regelhüter des Autosport-Weltverbands FIA durch: Schmuck-Verbot für die Fahrer, vor allem Lewis Hamilton war betroffen. Der Brite sagt, was sich abgespielt hat.

Die Reaktion vieler SPEEDWEEK.com-Leser lautete: «Hat die FIA nichts Gescheiteres zu tun?» Formel-1-Rennleiter Niels Wittich gab zu Beginn der Saison bekannt – wer im Rennwagen Schmuck trägt, muss mit einer Geldstrafe, im Wiederholungsfall mit einer Sperre rechnen. Der Deutsche besteht auf dieses Verbot, weil er Schmuck bei einem Unfall als Sicherheitsrisiko einstuft.

Am Wochenende des britischen Grand Prix in Silverstone fiel auf, dass der 103-fache GP-Sieger Lewis Hamilton am Donnerstag mit seinem gewohnten Nasen-Piercing auftauchte, am Freitag jedoch ohne, als er in den Rennwagen einstieg.

Das war der Abschluss eines monatelangen Gezankes zwischen der FIA und dem erfolgreichsten Formel-1-Fahrer. Aus Trotz tauchte Lewis Hamilton zur Medienkonferenz in Miami über und über mit Bling-Bling behangen auf, von drei Uhren ganz zu schweigen. Es hiess in Miami, bis einschliesslich des Spanien-GP werde da ein Auge zugedrückt, danach jedoch werde das Verbot konsequent umgesetzt – mit Geldstrafen, notfalls mit einer Sperre.

Das passierte nicht, denn Hamilton führte ins Feld, ein Teil seines Schmucks lasse sich nicht so einfach entfernen. Worauf im Fahrerlager prompt das Gerücht von Intim-Schmuck zu kursieren begann.

Hamilton spottete: «Wenn es wirklich um Sicherheit geht, wieso bin ich dann 16 Jahre Formel 1 gefahren, ohne dass das Tragen von Schmuck je thematisiert wurde? Ich finde, wir verbringen zu viel Zeit mit dieser Diskussion.»



Nun hat sich der siebenfache Formel-1-Weltmeister viel Zeit für ein Interview mit dem Magazin Vanity Fair genommen, und dabei spricht der Brite auch über das Hin und Her mit der FIA in Sachen Schmuck.



Hamilton erzählt: «Ich sagte zu denen damals: ‘Okay, die letzten zwei Piercings sind nicht so leicht zu entfernen, und von einem kann ich nicht sagen, wo es sich befindet.’ Aber das war alles nur gespielt. Ich habe keine anderen Piercings als in den Ohren und in der Nase. Aber ich fand es lustig, dass sie denken: ‘Oh, wow, hat er die Hoden gepierced oder was?’»



Findet Hamilton, das ganze Tamtam um den Schmuck war direkt gegen ihn gerichtet? Lewis: «Ich meine ja. Denn ich war ja mehr oder weniger der einzige Fahrer mit solchem Schmuck. Aber Leute lieben es nun mal, Macht zu besitzen und auch, davon Gebrauch zu machen.»





Ungarn-GP, Hungaroring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:39:36,533 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,834 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +12,337

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +14,579

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +15,688

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,047

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:18,300 min

08. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

17. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2 Runden

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor

WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 258 Punkte

02. Leclerc 178

03. Pérez 173

04. Russell 158

05. Sainz 156

06. Hamilton 146

07. Norris 76

08. Ocon 58

09. Bottas 46

10. Alonso 41

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 16

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 431 Punkte

02. Ferrari 334

03. Mercedes 304

04. Alpine 99

05. McLaren 95

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 20

10. Williams 3