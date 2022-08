Kevin Magnussen: So beobachtet er Mick Schumacher

Der Däne Kevin Magnussen (29) erklärt, wieso er sich die Grands Prix jeweils nochmals anschaut und was er sich dabei von Mick Schumacher und den weiteren 18 Fahrerkollegen alles abguckt.

In loser Reihenfolge gehen wir in Form von «SPEEDWEEKipedia» auf Fragen unserer Leser ein. Dieses Mal möchte Herlinde Gasser aus Innsbruck wissen: «Es ist oft davon die Rede, dass sich ein Formel-1-Fahrer ein Rennen nochmals anschaut. Auf was genau achtet ein Grand-Prix-Pilot dann?»

Dazu hat vor kurzem Haas-Fahrer Kevin Magnussen in einer Medienrunde Stellung bezogen. Der 29-jährige Däne, gegenwärtig WM-Elfter, erklärt, wie er seinen Stallgefährten Mick Schumacher und die weiteren 18 Formel-1-Gegner studiert.

«Grundsätzlich verzichte ich auf die ganzen Vorberichte. Was mich mehr interessiert, das sind ganz bestimmte Ereignisse im Rennen und die Bordkamera-Aufnahmen verschiedener Piloten.»

«Ich gehe dabei Fragen nach wie: Wie sind meine Gegner nach dem Start in die ersten Kurven gefahren? Welche Linien haben sie gewählt? Wie sind sie im weiteren Verlauf des Grands Prix das Thema Reifen-Management angegangen?»

«Auch der Funkverkehr ist aufschlussreich. Aus dem Gesprächen zwischen Fahrern und Renningenieuren kann ich viel lernen.»



Wie wertvoll sind bei der Renn-Analyse des WM-Neunten von 2018 die Helmkameras, mit welchen die Formel 1 vermehrt arbeitet? Die Antwort von Magnussen verblüfft: «Das ist eher nutzlos, weil die Perspektive nicht stimmt. Bei den Aufnahmen ist beispielsweise die Wölbung des Chassis zu sehen. Aber im Auto kann ich die kaum erkennen. Da sind für mich die klassischen Bordkamera-Aufnahmen doch wertvoller.»





Ungarn-GP, Hungaroring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:39:36,533 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,834 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +12,337

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +14,579

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +15,688

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,047

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:18,300 min

08. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

17. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2 Runden

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor

WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 258 Punkte

02. Leclerc 178

03. Pérez 173

04. Russell 158

05. Sainz 156

06. Hamilton 146

07. Norris 76

08. Ocon 58

09. Bottas 46

10. Alonso 41

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 16

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 431 Punkte

02. Ferrari 334

03. Mercedes 304

04. Alpine 99

05. McLaren 95

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 20

10. Williams 3