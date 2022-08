Ferrari: Robert Shwartzman 2022 statt Leclerc/Sainz

Der St. Petersburger bei einem Test in Fiorano

Ferrari-Sportdirektor Laurent Mekies hat bestätigt: Im Rahmen der Nachwuchsförderung wird der russisch-israelische Doppelbürger Robert Shwartzman noch 2022 zwei Freitagtrainings fahren.

Die Formel-1-Rennställe haben sich zur Saison 2022 hin dazu verpflichtet, mehr für den Nachwuchs zu tun. In Absprache mit dem Autosport-Weltverband FIA haben die Teams eingewilligt, an zwei GP-Wochenenden 2022 im ersten Training einen Nachwuchfahrer ans Lenkrad zu lassen. Mercedes hat dies beispielsweise in Spanien und Frankreich mit dem Niederländer Nyck de Vries getan.

Wie sieht das bei Ferrari aus? Sportdirekor Laurent Mekies hat bestätigt: Der 21-jährige St. Petersburger Robert Shwartzman wird einsteigen. Der Formel-3-Meister von 2019 und Gesamtzweite der Formel 2 im Jahr 2021 (hinter Oscar Piastri) arbeitet in diesem Jahr als Test- und Reservefahrer von Ferrari, gleichgestellt mit dem Italiener Antonio Giovinazzi.

Der junge Mann mit den zwei Pässen (Russland und Israel) ist seit 2018 Bestandteil der Ferrari-Fahrerakademie. Er hat als Ferrari-Leihgabe nach dem WM-Finale 2021 in Abu Dhabi für Haas getestet, und er sass bei verschiedenen Gelegenheiten in Formel-1-Ferrari auf der Hausstrecke Fiorano.

Laurent Mekies sagt: «Ja, unsere beiden für den Nachwuchs bestimmten Trainings wird Robert übernehmen. Allerdings ist noch nicht beschlossene Sache, wo er antreten wird. Wir wissen bislang erst, wo er ganz sicher nicht fahren wird – etwa auf einer Strecke wie Singapur, wo es wichtig ist, dass die Stammfahrer jede Runde nutzen können.»





Piloten der Fahrer-Akademie von Ferrari

Jules Bianchi (F): 2009 bis 2014

Sergio Pérez (MEX): 2010 bis 2012

Mirko Bortolotti (I): 2010

Daniel Zampieri (I): 2010 bis 2012

Brandon Maisano (I): 2010 bis 2012

Raffaele Marciello (I): 2010 bis 2015

Lance Stroll (CDN): 2010 bis 2015

Antonio Fuoco (I): 2013 bis 2018

Guanyu Zhou (RCH): 2014 bis 2018

Antonio Giovinazzi (I): seit 2016

Charles Leclerc (MC): 2016/2017

Giuliano Alesi (F): 2016 bis 2020

Marcus Armstrong (NZ): 2017 bis 2021

Enzo Fittipaldi (BR): 2017 bis 2021

Sebastian Montoya (COL): 2018 bis 2021

Callum Ilott (GB): seit 2018

Robert Shwartzman (RUS): seit 2018

Gianluca Petecof (BR): 2018 bis 2020

Mick Schumacher (D): seit 2019

Dino Beganovic (S): seit 2020

Arthur Leclerc (MC): seit 2020

Maya Weug (NL/B): seit 2021

James Wharton (GB): seit 2021

Oliver Bearman (GB): seit 2022

Rafael Câmara (BR): seit 2022

Laura Camps Torras (E): seit 2022