Lewis Hamilton (Mercedes): «Dann höre ich lieber auf»

Wie lange fährt Lewis Hamilton noch Formel 1? Der 37-jährige Engländer macht sich Gedanken, nicht zuletzt auch deshalb, weil sein langjähriger Pistenrivale und Freund Sebastian Vettel aufhört.

Vor kurzem hat Formel-1-Superstar Lewis Hamilton zugegeben: «Der Rücktritt von Sebastian Vettel ist ein Wink.» Der Engländer weiss, dass er sich im Herbst seiner Karriere befindet, und natürlich hat die Entscheidung von Vettel gewisse Denkprozesse bei Hamilton beschleunigt.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff hat vor kurzem festgehalten: «Ich habe mich mit Lewis darüber unterhalten, wie lange unsere Partnerschaft weitergehen könnte. Und der Bereich, über den wir geredet haben, war zwischen fünf und zehn Jahren. Also kann Hamilton leicht auf 400 Formel-1-Einsätze kommen.»



Aber Lewis Hamilton sagte am Hungaroring: «Es wird der Tag kommen, da ist auch Fernando Alonso nicht mehr da. Und dann werde ich der älteste Mann im Feld sein! Aber mein Denken kreist eher darum, wie ich unseren Wagen schneller machen kann, wie wir an die Spitze zurückkehren, was ich in Sachen Vielfalt noch alles machen kann, solche Dinge.»



«Ich spüre, dass bei mir noch reichlich Kraftstoff im Tank ist. Auf der anderen Seite werde ich nicht aufhören, wenn ich merke, dass ich ausgebrannt bin und nichts mehr zu geben habe. Aber ich schätze, dieser Zeitpunkt ist noch eine ganze Weile entfernt.»





Ungarn-GP, Hungaroring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:39:36,533 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,834 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +12,337

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +14,579

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +15,688

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,047

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:18,300 min

08. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

17. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2 Runden

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor

WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 258 Punkte

02. Leclerc 178

03. Pérez 173

04. Russell 158

05. Sainz 156

06. Hamilton 146

07. Norris 76

08. Ocon 58

09. Bottas 46

10. Alonso 41

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 16

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 431 Punkte

02. Ferrari 334

03. Mercedes 304

04. Alpine 99

05. McLaren 95

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 20

10. Williams 3