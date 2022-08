Christian Horner: Andretti & F1 – das ist die Hürde

Andretti will in die Formel 1

Die Rennlegende Mario Andretti hat bestätigt: Andretti Autosport, die Firma seines Sohnes Michaels, plant den Formel-1-Einstieg 2024. Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner sagt, welches dabei die höchste Hürde ist.

Im vergangenen Mai hat die US-amerikanische Rennlegende Mario Andretti bestätigt: «Wenn alles klappt, dann werden wir 2024 in der Formel 1 am Start stehen. Wir haben einen Motorpartner (es ist Renault, die Redaktion), wir haben die erforderlichen Finanzen, wir haben ganz sicher das Know-how. Aber wir müssen alles auf die Reihe bekommen, um gemäss Anforderungen der FIA einsteigen zu können.»

So muss die Firma Andretti Autosport beispielsweise beim Autosport-Weltverband FIA eine Bankgarantie in der Höhe von 200 Millionen US-Dollar hinterlegen – Voraussetzung für den Einstieg.

Michael Andretti verströmte Optimismus: «Wir hatten gute Gespräche mit der FIA, und es ist schön zu sehen, dass FIA-Chef Mohammed Ben Sulayem von unseren Plänen angetan ist. Ich möchte noch nicht zu viel verraten, aber da passieren einige sehr positive Dinge.»

Andretti Autosport (2002 gegründet) wäre das erste neue Formel-1-Team seit dem Rennstall des US-amerikanischen Werkzeugmaschinen-Herstellers Gene Haas 2016.

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner: «Andretti in der Formel 1, das wäre eine fabelhafte Sache für den Sport.»



Aber es ist auch der Engländer, der die grösste Hürde für Andretti gegenüber Sky Sport F1 so beschreibt: «Wenn die Formel 1 auf elf Rennställe expandiert, dann stellt sich natürlich die Frage, wie das die Ausschüttung für die zehn bisherigen Teams beeinträchtigt.»



«Ich als Formel-1-Fan hätte am liebsten ein Feld mit 24 Autos. Dann wäre es auch für aufstrebende Fahrer leichter, ein Team zu finden. Aber zwei Teams mehr, das würde den Topf für die anderen Rennställe kleiner machen.»



Mercedes-Teamchef Toto Wolff hat dazu gesagt: «Die heutigen Rennställe haben in den vergangenen Jahren teilweise beträchtliche Summen investiert. Wenn uns bewiesen wird, dass ein zusätzliches Team mehr bringt als es uns kostet, dann können wir darüber reden.»



Nochmals Christian Horner: «Formel-1-CEO Stefano Domenicali wird das den zehn bisherigen Rennställen schmackhaft machen müssen, vor allem den weniger grossen Teams. Sind sie bereit dazu, auf fünf, zehn oder fünfzehn Millionen Dollar im Jahr zu verzichten, um den Einstieg eines neuen Teams zu ermöglichen? Es sind die wirtschaftlichen Überlegungen, die darüber entscheiden. Damit steht oder fällt das Ganze.»





Ungarn-GP, Hungaroring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:39:36,533 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,834 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +12,337

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +14,579

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +15,688

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,047

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:18,300 min

08. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

17. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2 Runden

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor

WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 258 Punkte

02. Leclerc 178

03. Pérez 173

04. Russell 158

05. Sainz 156

06. Hamilton 146

07. Norris 76

08. Ocon 58

09. Bottas 46

10. Alonso 41

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 16

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 431 Punkte

02. Ferrari 334

03. Mercedes 304

04. Alpine 99

05. McLaren 95

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 20

10. Williams 3