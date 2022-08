GP-Veteran Felipe Massa: Applaus für Sebastian Vettel

Sebastian Vettel ist ein sehr wichtiger Fahrer in der Geschichte der Formel 1, ist sich Felipe Massa sicher. Der GP-Veteran aus Brasilien lobt den vierfachen Weltmeister in den höchsten Tönen.

Wie Sebastian Vettel bestritt auch der frühere Formel-1-Pilot Felipe Massa einige GP-Jahre für Ferrari, bevor er zu einem anderen Team (Williams) wechselte und schliesslich in Rente ging. Doch im Gegensatz zum Deutschen absolvierte der Rennfahrer aus São Paulo vier weitere Formel-1-Jahre nach dem Abgang bei den Roten, bis er sich nach der Saison 2017 aus dem GP-Zirkus verabschiedete.

Vettel wechselte nach der Saison 2020 zum Aston Martin Team, für das er die vergangene und aktuelle Saison bestreitet. Danach beendet der vierfache Weltmeister seine beachtliche Karriere, wie er vor dem Start des Rennwochenendes in Ungarn bekannt gab. Sein Nachfolger steht schon fest: GP-Urgestein Fernando Alonso wird den Platz des Heppenheimers im Rennstall aus Silverstone übernehmen.

Wie es für Vettel weitergeht, steht noch in den Sternen. Der 35-jährige GP-Star sprach bei seiner Abschiedsankündigung davon, nach vier Weltmeisterschaften und 53 Formel-1-Siegen mehr Zeit mit seinen Kindern verbringen zu wollen. Seine Ziele haben sich verändert, betonte der charismatische Rennfahrer.

Sein früherer GP-Kollege Massa streut Vettel Rosen zum Abschied. Er erklärte in der «Sky Sports F1»-Show «Any Driven Monday» zum Abgang des 122-fachen GP-Podeststürmers: «Ich denke, es ist wichtig, dass wir über Sebastian sprechen, denn er ist ein Fahrer, der Applaus für seine Karriere und alles, was er getan und erreicht hat, verdient.»

«Er hat viele Meisterschaften gewonnen, er hat in vielen verschiedenen Kategorien gewonnen», erklärte der Brasilianer. «Meiner Meinung nach ist er ein sehr wichtiger Fahrer in der Geschichte der Formel 1, also hat er definitiv Applaus für alles, was er getan hat, verdient.»

Ungarn-GP, Hungaroring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:39:36,533 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,834 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +12,337

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +14,579

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +15,688

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,047

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:18,300 min

08. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

17. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2 Runden

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor

WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 258 Punkte

02. Leclerc 178

03. Pérez 173

04. Russell 158

05. Sainz 156

06. Hamilton 146

07. Norris 76

08. Ocon 58

09. Bottas 46

10. Alonso 41

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 16

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 431 Punkte

02. Ferrari 334

03. Mercedes 304

04. Alpine 99

05. McLaren 95

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 20

10. Williams 3