Haas: Kein besserer Fahrer als Mick Schumacher

Das Haas-Team lässt sich Zeit mit der Vertragsverlängerung von Mick Schumacher. Rennfahrer-Legende Hans-Joachim Stuck reagiert mit Unverständnis darauf. Er ist überzeugt: Der US-Rennstall findet keinen besseren Fahrer.

Haas-Teamchef Günther Steiner hat klargestellt, dass er von Mick Schumacher gute Leistungen erwartet, bevor der Vertrag des Ferrari-Juniors über die laufende Saison hinaus verlängert wird. Und er hat auch betont, dass es keinen Grund zur Eile gibt, was die Bestimmung der Fahrer-Paarung für 2023 angeht.

Für Hans-Joachim Stuck ist diese Vorgehensweise nur schwer verständlich. Der 71-Jährige sagt im Interview mit «Eurosport.de» über den jungen Schumacher: «Er hat sein Können in dieser Saison unter Beweis gestellt. Er gehört in ein Auto, das besser ist als der Haas. Sollte es mit einem anderen Team aus irgendwelchen Gründen nicht klappen, muss er das bei Haas eben noch ein Jahr mitmachen.»

«Aber wenn Mick kein anderes Cockpit findet, würde ich nicht verstehen, wenn Haas da einen Zirkus veranstaltet. Denn die werden keinen Besseren bekommen», ist Stuck überzeugt. Und er stellt klar: «Bevor er kein Cockpit in der Formel 1 bekommt, ist er bei Haas gut aufgehoben. Er muss dabei bleiben, sich zeigen und Zeichen setzen, wie er es in diesem Jahr bereits getan hat. Aber ein Jahr nicht in der Formel 1 zu fahren, wäre tödlich.»

«Es würde mich sehr wundern, wenn Schumacher nirgendwo unterkäme. Er zeigt einwandfreie Leistungen, das sehen die Verantwortlichen. Zudem bringt er einen super Namen mit. Ein Team, das einen jungen Fahrer sucht, kann nichts besseres tun, als einen Mick Schumacher zu verpflichten», ergänzt der Deutsche.

Ungarn-GP, Hungaroring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:39:36,533 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,834 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +12,337

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +14,579

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +15,688

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,047

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:18,300 min

08. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

17. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2 Runden

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor

WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 258 Punkte

02. Leclerc 178

03. Pérez 173

04. Russell 158

05. Sainz 156

06. Hamilton 146

07. Norris 76

08. Ocon 58

09. Bottas 46

10. Alonso 41

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 16

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 431 Punkte

02. Ferrari 334

03. Mercedes 304

04. Alpine 99

05. McLaren 95

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 20

10. Williams 3