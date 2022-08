Valtteri Bottas: «Jede einzelne Quali-Runde zählt»

Alfa Romeo-Routinier Valtteri Bottas freut sich über das unberechenbare Kräfteverhältnis im Formel-1-Mittelfeld, das speziell im Abschlusstraining für viel Spannung sorgt. «Ich geniesse das», erklärt der Finne.

Die neuen Formel-1-Regeln haben mit Red Bull Racing nicht nur einen neuen Spitzenreiter in der WM hervorgebracht. Im Mittelfeld ist zudem die Leistungsdichte höher denn je. Das bedeutet, dass die Protagonisten im Kampf um die erste Verfolger-Rolle der Spitzenteam-Piloten an einem guten Tag locker ins Q3 vorstossen können, an einem schlechten Tag aber auch ein Q1-Aus fürchten müssen.

Diese Unberechenbarkeit freut Formel-1-Routinier Valtteri Bottas. Der 32-jährige Finne aus dem Alfa Romeo Racing Team sagt zu diesem Thema: «Das ist aufregend. Jede einzelne Quali-Runde zählt für uns, die im Mittelfeld kämpfen. Entweder bist du weiter oder nicht – und ich geniesse das sehr. Du musst die Runden im Abschlusstraining wirklich gut hinbekommen.»

«Auch im Rennen zeichnet sich das gleiche Bild ab, deshalb gibt es auch so viele gute Zweikämpfe im ganzen Feld zu sehen. Das wirkt sich natürlich auch auf die Rennstrategie aus, denn wir kämpfen im Mittelfeld gegen so viele andere Gegner, als nur gegen ein, zwei andere Teams, wie es in der Vergangenheit für mich der Fall war», erklärt der frühere Mercedes-Pilot.

«Ich denke, das liegt an einer guten Mischung aus Budgetobergrenze und neuem Reglement, denn dadurch sind wir bei unseren Möglichkeiten sehr viel eingeschränkter als zuvor. Das funktioniert also wirklich wie gewünscht, und ich hoffe, dass das Mittelfeld dadurch auch etwas näher an die Top-Teams heranrücken wird», ergänzt der zehnfache GP-Sieger.

Ungarn-GP, Hungaroring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:39:36,533 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,834 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +12,337

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +14,579

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +15,688

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,047

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:18,300 min

08. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

17. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2 Runden

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor



WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 258 Punkte

02. Leclerc 178

03. Pérez 173

04. Russell 158

05. Sainz 156

06. Hamilton 146

07. Norris 76

08. Ocon 58

09. Bottas 46

10. Alonso 41

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 16

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 431 Punkte

02. Ferrari 334

03. Mercedes 304

04. Alpine 99

05. McLaren 95

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 20

10. Williams 3