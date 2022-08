Verrückt: GP-Ferrari von Kimi Räikkönen auf Autobahn?

Das tschechische News-Portal iDNES hat ein fragwürdiges Video veröffentlicht, das einen Ferrari von Kimi Räikkönen zu zeigen scheint, der sich auf der Autobahn D4 bewegt. Die Polizei ermittelt.

Davon träumen viele Fans und vielleicht auch viele Rennfahrer: Mit einem Formel-1-Renner über eine Autobahn flitzen. In Tschechien scheint der Traum wahr geworden zu sein. iDNES, das Web-Portal der Tageszeitung «Mladá fronta DNES», hat ein seltsames Video online gestellt.

Die Prager zeigen einen Rennwagen auf der tschechischen Autobahn D4, der Umgebung nach handelt es sich um einen Abschnitt zwischen den Städten Pribram und Dobris in Böhmen.

Am Steuer sitzt eine Person mit Kimi Räikkönen-Helm, der Wagen ist auf den ersten Blick ein Formel-1-Ferrari aus der Zeit zwischen 2007 und 2009. Aber Fans merkten schnell: Da stimmt Vieles nicht.

Die Proportionen des Autos sind falsch, die Form der Seitenkästen, die Art der Luftauslässe, ganz zu schweigen davon, dass Ferrari nie mit dem französischen Mineralöl-Hersteller elf zusammengearbeitet hat und den Schriftzug Ferrari so nie auf der Seite der Rennwagen trug.



Ein etwas kritischerer Blick enthüllt: Das ist ein GP2-Auto (der Form zufolge von 2009), das wäre dann ein Dallara mit einem 620 PS starkenVierliter-V8-Motor von Renault, und so klingt auch der Renner im iDNES-Video.



Wie da Prager Portal iDNES berichtet, wurde dieses Fahrzeug schon vor drei Jahren mal auf der gleichen Autobahn entdeckt, sehr zum Ärger der Polizei, denn natürlich gibt es für solch ein Rennauto keine Strassenzulassung. Im September 2019 wurde der Besitzer des Wagens tatsächlich gefunden, aber wegen des Helms konnte nicht geklärt werden, wer am Lenkrad sass.



Die Fans reagieren auf das neue Video sehr unterschiedlich. Einige wiesen auf die Gefahren einer solchen Spritzfahrt hin, andere meinten, Kimi Räikkönen brauche wohl einen Adrenalin-Schub (natürlich im Wissen, dass hier nicht «Iceman» im Auto sitzt), wieder andere witzelten, dass der Fahrer wohl nicht weit gekommen sind, wo er doch in einem (defektanfälligen) Ferrari sitze.



Die tschechische Polizei hat erneut eine Ermittlung eingeleitet. Den Bericht von idnes.cz über den skurrilen Vorfall finden Sie hier.