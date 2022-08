Aston Martin: Die wahre Hürde für Sebastian Vettel

Aston Martin ist in der GP-Saison 2022 eine glatte Enttäuschung: Die Grünen sind derzeit nur WM-Zweitletzter, in 13 Grands Prix wurden 20 Punkte eingefahren. Teamchef Mike Krack auf Erklärungssuche.

Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel hat Ende Juli erklärt: Mit dem Grand Prix von Abu Dhabi im kommenden November ist Schluss mit Königsklasse, ab 2023 sitzt Fernando Alonso im Aston Martin. Wir behaupten: Vettel hätte sich den Rücktritt nochmals überlegt, würde Aston Martin am vorderen Ende des Mittelfelds mitmischen. Stattdessen holte das Team nur 20 WM-Punkte aus 13 Läufen, lediglich Rang 9 im Konstrukteurs-Pokal, Williams ist dahinter Schlusslicht.

Im Januar 2022 wurde bekanntgegeben, dass Mike Krack den Teamchef-Posten von Otmar Szafnauer übernimmt (der zog zu Alpine). Der 50-jährige Luxemburger Krack sagt sieben Monate später zur Lage von Aston Martin: «Wir hatten einige gute Rennen, aber uns fällt immer wieder auf den Kopf, dass unsere Fahrer von zu weit hinten in den Grand Prix gehen mussten.»

«Wenn du dich zuerst durchs Feld kämpfen musst und am Ende ein oder zwei Punkte zusammenklaubst, dann ist das zu wenig, um im Mittelfeld vorzurücken.»

«Wir versuchen zu verstehen, wieso wir in der Qualifikation nicht auf gleich hohem Niveau fahren können wie im Rennen. Fakt ist: Das Mittelfeld liegt dicht beisammen. Wenn du nicht alles perfekt auf die Reihe bekommst, dann verlierst du schnell ein halbes Dutzend Positionen.»

«Wir haben auch gemerkt: Auf Strecken mit vielen schnellen Kurven sind wir zu wenig gut. Also müssen wir in Sachen Aerodynamik zulegen. Ich bin zufrieden damit, wie das Team arbeitet. Ich bin unzufrieden mit den Ergebnissen. Wir machen Fortschritte, aber zu wenig rasant. Das ist auch etwas, das wir analysieren und verbessern müssen – wie wir in Sachen Entwicklung schneller zulegen können.»



Gemäss Mike Krack arbeitet eine kleine Gruppe an Fachkräften noch an der Entwicklung des 2022er Autos, aber das Hauptaugenmerk liegt längst auf dem Modell AMR23 der kommenden Saison. Zu Beginn der nächsten GP-Saison müssen wir sofort konkurrenzfähig sein.»





Ungarn-GP, Hungaroring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:39:36,533 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,834 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +12,337

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +14,579

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +15,688

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,047

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:18,300 min

08. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

17. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2 Runden

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor

WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 258 Punkte

02. Leclerc 178

03. Pérez 173

04. Russell 158

05. Sainz 156

06. Hamilton 146

07. Norris 76

08. Ocon 58

09. Bottas 46

10. Alonso 41

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 16

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 431 Punkte

02. Ferrari 334

03. Mercedes 304

04. Alpine 99

05. McLaren 95

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 20

10. Williams 3