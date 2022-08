Sebastian Vettel: F1-Einnahmen für grüne Lösungen

Bei der World eX (einer Esports-Meisterschaft, die sich für emissionsfreie Mobilität einsetzt) war Sebastian Vettel Gastredner. Er sagt: Die Formel 1 muss punkto Nachhaltigkeit mehr tun.

Die Formel 1 hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 CO2-neutral zu werden, bei der Einführung der kommenden Motorengeneration 2026 wird auf synthetischen Kraftstoff umgestellt. Im Rahmen der World eX (einer Esports-Meisterschaft, die sich für emissionsfreie Mobilität und saubere Energie einsetzt) schaltete sich per Video der vierfache Formel-1-Champion Sebastian Vettel ein, um darüber zu sprechen, was die Formel 1 in Sachen Nachhaltigkeit beitragen kann.

Der 53-fache GP-Sieger sagt: «Grundsätzlich stehen die Organisatoren jeder Veranstaltung, die viele Menschen anzieht, in der Verantwortung. Die Formel 1 zieht sehr viele Leute an. Wir haben in den letzten Jahren an Fans zugelegt, vor allem in Amerika.»

«Wenn mehr Menschen zu den Rennstrecken kommen, dann sind öffentliche Verkehrsmittel natürlich ein grosses Thema. Da können wir eine Menge mehr tun.»

«Aber ich finde, wir müssten auch einen Teil der Formel-1-Einnahmen reinvestieren – damit die Veranstalter der Grands Prix die Möglichkeit erhalten für ihre GP-Wochenenden bessere, grünere Lösungen zu finden, was die Zuschauerströme angeht.»

«Letztlich spielt es keine Rolle, ob wir von einem Rockkonzert sprechen oder von einem Formel-1-Wochenende. Es geht um Relevanz. Wir müssen dazu beitragen, dass die Menschen umdenken. Wir lieben Motorsport, aber wir müssen auch Menschen erreichen, die mit Racing nichts am Hut haben. Das sind Fragen, die uns alle angehen.»



«Wir geben im Rennsport eine Menge Geld aus, und wir finden in diesem Sport viel Innovation und Ingenieurskunst. Wir müssen es schaffen, dass wir einen Teil dieser Ressourcen in eine bessere Richtung leiten, so dass auch Menschen ausserhalb des Sports davon profitieren – sei die Antwort nun Elektrik, Wasserstoff oder etwas Anderes.»





Ungarn-GP, Hungaroring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:39:36,533 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,834 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +12,337

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +14,579

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +15,688

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,047

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:18,300 min

08. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

17. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2 Runden

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor

WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 258 Punkte

02. Leclerc 178

03. Pérez 173

04. Russell 158

05. Sainz 156

06. Hamilton 146

07. Norris 76

08. Ocon 58

09. Bottas 46

10. Alonso 41

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 16

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 431 Punkte

02. Ferrari 334

03. Mercedes 304

04. Alpine 99

05. McLaren 95

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 20

10. Williams 3