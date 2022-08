Formel-1-Saison 2023: Saisonauftakt erneut Bahrain

Die Organisatoren des Australien-GP haben bestätigt – ihr Rennen findet am 2. April 2023 statt. Damit steht fest, dass wie 2022 davor in Bahrain und Saudi-Arabien gefahren wird, mit WM-Auftakt Bahrain.

Am 16. August hat die Australian Grand Prix Corporation bestätigt: Der Traditions-GP findet im nächsten Jahr am 2. April statt. Was die AGPC dabei nicht sagte – das 2023er Rennen im Albert-Park von Melbourne wird der dritte WM-Lauf der kommenden Saison sein. Wie 2022 finden davor die Grands Prix von Bahrain (WM-Auftakt) und Saudi-Arabien statt.

Die Rennen in den arabischen Staaten sollen am 12. März (Bahrain/Sakhir) und am 19. März (Saudi-Arabien/Dschidda) stattfinden, mit Wintertestfahrten in Bahrain davor.

Der Grosse Preis von Australien (seit 1985 Teil der Formel-1-WM) wird 2024 und 2025 dann wieder Saisonstart sein, da in jenen Jahren Bahrain und Dschidda als erste beiden Läufe in den Ramadan fallen würden.

Formel-1-CEO Stefano Domenicali hat vor kurzem bestätigt: Es könnte Oktober werden, bis der Terminkalender für die Königsklasse steht. «Wir können noch nicht viel mehr verraten, denn wir sind dabei, alle Details auszuarbeiten. Wir werden sicher ein paar Rennen mehr als in diesem Jahr haben, jedoch weniger als 25, soviel steht fest.»



Wie es nach Australien weitergeht, darüber verhandelt Domenicali derzeit mit den Veranstaltern. Der Plan, die Rennen regional zu bündeln, ist im Ansatz sinnvoll, erweist sich in der Umsetzung jedoch als schwierig.



Ein Beispiel: Miami wird nicht von Mai in den Juni rücken, um mit Montreal gebündelt zu werden; und die Veranstalter in Kanada haben kein Interesse an einem Rennen Anfang Mai, weil Juni wettersicherer ist. Den Veranstaltern in Florida wiederum ist ein Austragungsdatum Anfang Mai vertraglich zugesichert worden.





Ungarn-GP, Hungaroring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:39:36,533 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,834 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +12,337

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +14,579

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +15,688

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,047

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:18,300 min

08. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

17. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2 Runden

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor

WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 258 Punkte

02. Leclerc 178

03. Pérez 173

04. Russell 158

05. Sainz 156

06. Hamilton 146

07. Norris 76

08. Ocon 58

09. Bottas 46

10. Alonso 41

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 16

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 431 Punkte

02. Ferrari 334

03. Mercedes 304

04. Alpine 99

05. McLaren 95

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 20

10. Williams 3