Otmar Szafnauer (Alpine): Keine Zweifel an Alonso?

Formel-1-Star Fernando Alonso wird Alpine Ende 2022 Richtung Aston Martin verlassen. Alpine-Teamchef Otmar Szafnauer verrät, ob er nun am Einsatzwillen des 32-fachen GP-Siegers zweifelt.

Die Formel 1 verabschiedete sich mit einem Paukenschlag in die Sommerpause: Sebastian Vettel tritt Ende 2022 von der GP-Bühne, und sein Nachfolger bei Aston Martin heisst – Fernando Alonso.

Alpine, der heutige Arbeitgeber des spanischen Weltmeisters der Formel 1 und der Langstrecke, wurde auf dem falschen Fuss erwischt. Alpine-Teamchef Otmar Szafnauer gab preis, dass er vom Vertrag zwischen Aston Martin und Alonso aus den Medien erfuhr.

Die Frage liegt auf der Hand: Wie sehr kniet sich ein Fahrer noch in die Arbeit, der weiss, dass er den Rennstall verlassen wird? Hat Otmar Szafnauer keine Zweifel an seinem künftigen Ex-Angestellten?

Der vor 58 Jahren in Rumänien geborene US-Amerikaner Szafnauer sagt dazu: «Nein, ich habe nicht den leisesten Zweifel an Alonso. Unsere Ziele sind klar – wir wollen den vierten Platz bei den Konstrukteuren sicherstellen. Fernando weiss das. Er ist Profi durch und durch und ein Vollblut-Racer. Wenn er den Helm aufsetzt, dann denkt er nur ans bestmögliche Ergebnis. Das ist sein Antrieb, und ich sehe keinen Grund, wieso das in den restlichen neun Rennen der Saison anders sein sollte.»



«Ich bin überzeugt davon, dass wir uns an der Spitze des Mittelfelds halten können. Wir werden in Belgien weitere Verbesserungen am Wagen haben, und so geht es bis zum Saisonschluss weiter. Fernando weiss auch das. Nein, er wird sich voll reinhängen, davon bin ich fest überzeugt.»



Was traut Szafnauer dem Asturier zu, wenn er die Seiten gewechselt hat? Otmar weiter: «Er ist ein herausragender Rennfahrer und fährt auf sehr hohem Niveau. Er ist noch immer sauschnell, und besonders bei tückischen Pistenbedingungen wächst er über sich hinaus, weil er neben seinem Speed eine gewaltige Erfahrung einbringen kann. Und solche Qualitäten bringt er zu Aston Martin.»





Ungarn-GP, Hungaroring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:39:36,533 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,834 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +12,337

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +14,579

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +15,688

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,047

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:18,300 min

08. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

17. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2 Runden

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor

WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 258 Punkte

02. Leclerc 178

03. Pérez 173

04. Russell 158

05. Sainz 156

06. Hamilton 146

07. Norris 76

08. Ocon 58

09. Bottas 46

10. Alonso 41

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 16

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 431 Punkte

02. Ferrari 334

03. Mercedes 304

04. Alpine 99

05. McLaren 95

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 20

10. Williams 3