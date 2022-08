Quali-Vergleich: Vettel, Schumacher, Verstappen & Co.

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner sagt immer: «Die Stoppuhr lügt nicht.» Wir sagen, welche Fahrer in den 13 Abschlusstrainings 2022 ihre Teamgefährten im Griff haben und wer hinterher fährt.

Der erste Gradmesser für jeden Formel-1-Piloten ist der eigene Stallgefährte. Und da wird bei einem Vergleich aus den ersten 13 Abschlusstrainings der Saison 2022 schnell klar, wo die Reise hingeht. Denn, wie Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner zu sagen pflegt: «Die Stoppuhr lügt nicht.»

Wir wollten nicht nur wissen, wie das Quali-Duell zwischen den Teamkollegen der zehn GP-Rennställe aussieht, sondern vertiefend, wie gross der Abstand zwischen den beiden Fahrern im Durchschnitt ist. Folgendes ist dabei herausgekommen (Reihenfolge gemäss Stand Konstrukteurs-Pokal):

Red Bull Racing

Max Verstappen – Sergio Pérez

Quali-Duell: 10:3

Durchschnittlicher Vorsprung Verstappen: 0,498 Sekunden

Ferrari

Charles Leclerc – Carlos Sainz

Quali-Duell: 10:3

Vorsprung Leclerc: 0,273

Mercedes

Lewis Hamilton – George Russell

Quali-Duell: 6:7

Vorsprung Hamilton: 0,091



Alpine

Fernando Alonso – Esteban Ocon

Quali-Duell: 8:5

Vorsprung Alonso: 0,283



McLaren

Lando Norris – Daniel Ricciardo

Quali-Duell: 11:2

Vorsprung Norris: 0,559



Alfa Romeo

Valtteri Bottas – Guanyu Zhou

Quali-Duell: 10:3

Vorsprung Bottas: 0,352



Haas

Kevin Magnussen – Mick Schumacher

Quali-Duell: 11:2

Vorsprung Magnussen: 0,438



AlphaTauri

Pierre Gasly – Yuki Tsunoda

Quali-Duell: 8:5

Vorsprung Gasly: 0,113



Aston Martin

Sebastian Vettel – Lance Stroll

Quali-Duell: 8:3

Vorsprung Vettel: 0,482



Williams

Alex Albon – Nicholas Latifi

Quali-Duell: 10:3

Vorsprung Albon: 0,601



Damit ergibt sich: Jene zwei Piloten, welche 2022 ihre Stallgefährten am besten im Griff haben, sind weder Weltmeister noch GP-Sieger – sind Williams-Fahrer Alex Albon und McLaren-Pilot Lando Norris. Max Verstappen (Red Bull Racing), Sebastian Vettel (Aston Martin) und Kevin Magnussen (Haas) machen ebenfalls einen sehr guten Job.



Red Bull Motorsport-Berater Dr. Helmut Marko hat moniert, dass Sergio Pérez in der Quali zulegen müsse, die Zahlen geben ihm Recht. Auch Mick Schumacher muss bei Haas etwas mehr Gas geben.



Am ausgeglichensten verläuft der Team-interne Zweikampf zwischen Lewis Hamilton und George Russell. Der Abstand nach 13 Qualifyings beträgt im Durchschnitt lediglich 91 Tausendstelsekunden!



Zusammenfassung nach Vorsprung

1. Albon 0,601

2. Norris 0,559

3. Verstappen 0,498

4. Vettel 0,482

5. Magnussen 0,438

6. Bottas 0,352

7. Alonso 0,283

8. Leclerc 0,273

9. Gasly 0,113

10. Hamilton 0,091