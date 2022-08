GP-Sieger Jean Alesi zu Ferrari: Das ist nicht normal

Der 201-fache GP-Teilnehmer Jean Alesi (58) spricht über die Schwierigkeiten von Ferrari. Der Südfranzose mit sizilianischen Wurzeln fuhr von 1991 bis 1995 für den berühmtesten Rennstall der Welt.

Keiner muss Jean Alesi erklären, welcher Druck auf Ferrari lastet. Der heute 58-jährige Südfranzose sizilianischer Abstammung ist fünf Jahre lang für das Team aus Maranello gefahren, 1995 gewann er seinen einzigen Grand Prix – in Montreal (Kanada).

Der WM-Vierte von 1996 und 1997 ist regelmässig bei Grands Prix zu Gast, und natürlich hat Ferrari in seinem Herzen viel Platz behalten. Er beobachtet die Saison von Ferrari genau und spricht über die Kritik, welcher die Italiener gegenwärtig ausgesetzt sind.

Ferrari hat – über die ersten dreizehn WM-Läufe der Saison 2022 gesehen – das beste Auto, aber Red Bull Racing eilt mit Riesenschritten der erfolgreichen Titelverteidigung von Max Verstappen entgegen und dem ersten Sieg im Konstrukteurs-Pokal seit 2013. Ferrari steht sich selber im Weg: Das Auto ist nicht standfest genug, die Fahrer machen immer wieder Fehler, die Rennstrategien werfen immer wieder Fragen auf.

Jean Alesi sagt: «So schlecht ist die Saison von Ferrari jetzt auch wieder nicht, vor allem nicht vor dem Hintergrund, wo Ferrari in den letzten Jahren stand. Noch vor zwei Jahren konnte Ferrari nur eben zwei Podestplätze erringen. Mit dem Schritt zur neuen Rennwagen-Generation haben sie eine echte Rakete gebaut, ein Auto, das auf jeder Art Rennstrecke konkurrenzfähig ist.»



Jean Alesi redet nicht um den heissen Brei herum, wenn er gegenüber dem Sportal Give Me Sport weiter sagt: «Ja, es gab Momente, in welchen Ferrari falsche Entscheidungen getroffen hat. Und kleine Fehler können in der Formel 1 grosse Auswirkungen haben. Aber grundsätzlich ist es besser, ein schnelles Auto zu besitzen und dann den notwendigen Feinschliff fürs Team zu finden. Wir dürfen auch nicht ausser Acht lassen, wer die Rivalen sind – Red Bull Racing und Mercedes-Benz haben in den vergangenen elf Jahren alle Titel gewonnen. Es braucht für ein Team wie Ferrari einfach Zeit, um in allen Aspekten wieder titelreif zu werden.»



«Die Kritik von der Presse und von den Fans für Ferrari ist nicht normal. Ferrari erzeugte schon immer mehr Aufmerksamkeit als jeder andere. Aber in meiner Kolumne für den Corriere della Sera habe ich vor kurzem das Wort an die Tifosi gerichtet: ‘Ihr müsst daran denken – das ist keine Fussball-WM, die alle vier Jahre stattfindet. Dort kann ein verschossener Elfmeter das Aus bedeuten. Rennsport ist anders.’»



«Ich glaube an Teamchef Mattia Binotto und seine Mannschaft. Ferrari hat 2022 das schnellste Auto gebaut, das ist eine gewaltige Errungenschaft gegen so starke Gegner.»





Ungarn-GP, Hungaroring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:39:36,533 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,834 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +12,337

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +14,579

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +15,688

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,047

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:18,300 min

08. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

17. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2 Runden

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor

WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 258 Punkte

02. Leclerc 178

03. Pérez 173

04. Russell 158

05. Sainz 156

06. Hamilton 146

07. Norris 76

08. Ocon 58

09. Bottas 46

10. Alonso 41

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 16

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 431 Punkte

02. Ferrari 334

03. Mercedes 304

04. Alpine 99

05. McLaren 95

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 20

10. Williams 3