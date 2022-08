Damon Hill: «Das sind meine besten Fahrer 2022»

Der Engländer Damon Hill, Formel-1-Weltmeister des Jahres 1996 mit Williams, spricht über jene Grand-Prix-Fahrer, die ihm im ersten Teil der Saison 2022 am meisten Eindruck gemacht haben.

Auch für Damon Hill ist die Sommerpause der Formel 1 eine Gelegenheit, um eine Zwischenbilanz zu ziehen. Der 61-jährige Engländer sagt im Podcast F1 Nation, wer ihm bei den ersten dreizehn WM-Läufen 2022 besonders Eindruck gemacht hat.

Der 61-jährige Formel-1-Champion von 1996 beginnt: «Es liegt in der Natur der Sache, dass ich zunächst jene zwei Piloten hervorheben muss, welche sich die besten Titelchancen erarbeitet haben, also Max Verstappen und Charles Leclerc.»

«Nicht ganz so herausragend, aber nicht weit von den Team-Leadern entfernt, sind Carlos Sainz und Sergio Pérez. George Russell fährt überaus konstant und fabelhaft, auch wenn er – und das würde er selber als Erster zugeben – noch mehr zu lernen hat.»

Der 22-fache GP-Sieger Hill fährt fort: «Die Rennen in Silverstone, Le Castellet und auf dem Hungaroring haben gezeigt, auf welch anhaltend hohem Niveau Lewis Hamilton fährt. Bei ihm habe ich immer den Eindruck – wenn er in einem Grand Prix seine Chance wittert, dann kann er nochmals zulegen.»

Ein anderer Landsmann ist Hill ebenfalls aufgefallen: «Lando Norris hat einige fantastische Rennen gezeigt.»



In einem früheren Podcast hat Hill über die McLaren-Fahrer Norris und Daniel Ricciardo gesprochen: «Als Daniel bei McLaren unterzeichnet hat, gab es eine Episode, an die ich mich erinnere. Wir standen mit Lando im Fahrerlager zusammen, als Daniel daherkam und zu Norris sagte: ‘Ich mach dich fertig.’ Ich dachte: ‘So etwas würde ich nie sagen.’ Denn wie wir jetzt sehen, ist es anders herum – Daniel wird von Lando fertiggemacht.»



Hill vertieft über Ricciardo: «Als ich 1999 für Jordan fuhr, wusste ich, dass dies mein letztes Jahr sein würde. Egal, was ich machte, ich konnte einfach nicht so viel aus mir und dem Wagen holen wie Heinz-Harald Frentzen das schaffte. Dann denkst du: ‘Wie kann das sein? Wo sind meine Qualitäten hingekommen?’ Bei Daniel ist es so, dass er erst 33 Jahre alt ist, also sollte der Tank noch nicht leer sein. Aber in solche einer Situation beginnst du, dir selber viele Fragen zu stellen, und die Motivation verfliegt.»





Ungarn-GP, Hungaroring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:39:36,533 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,834 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +12,337

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +14,579

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +15,688

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,047

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:18,300 min

08. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

17. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2 Runden

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor

WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 258 Punkte

02. Leclerc 178

03. Pérez 173

04. Russell 158

05. Sainz 156

06. Hamilton 146

07. Norris 76

08. Ocon 58

09. Bottas 46

10. Alonso 41

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 16

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 431 Punkte

02. Ferrari 334

03. Mercedes 304

04. Alpine 99

05. McLaren 95

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 20

10. Williams 3