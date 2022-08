Pierre Gasly (AlphaTauri): «Ich verstehe das nicht»

Der Franzosen Pierre Gasly (26) wird beim Grossen Preis von Belgien sein 100. Formel-1-Rennen fahren. Der AlphaTauri-Pilot ist hinter den Erwartungen zurückgeblieben und will nach der Sommerpause zulegen.

Pierre Gasly ist nicht zufrieden. Der 26-jährige Franzose, Sieger des Italien-GP 2020 in Monza, konnte vor einem Jahr in den ersten dreizehn Rennen satte zehn Mal in die Top-Ten fahren, mit Rang 3 als Highlight. Ein Jahr später hat der WM-Siebte von 2019 nur drei Top-Ten-Platzierungen geschafft, mit Rang 5 in Baku als bestes Ergebnis.

AlphaTauri hat 57 Punkte weniger eingefahren als zum gleichen Zeitpunkt vor einem Jahr. Gasly, der Ende August in Spa-Francorchamps seinen 100. Formel-1-WM-Lauf bestreiten wird, sagt: «Ich verstehe nicht, wieso wir uns im Mittelfeld schwerer tun als unsere Gegner. Denn ich glaube nicht, dass uns grundsätzlich etwas fehlt.»

«Wir müssen das grössere Bild betrachten, was die Aerodynamik des Autos angeht, ob wir die richtige Richtung eingeschlagen haben, wie wir unter dem Kostendeckel vorgehen. Ich weiss, dass bei uns unermüdlich gearbeitet wird, mit Entwicklungen, die uns in den kommenden Wochen helfen.»

«Ich bin sicher, dass wir nach der Sommerpause zulegen können. Wir wussten zur Saison 2022 hin – das wird ein Entwicklungsrennen. Wir haben komplett andersartige Rennwagen erhalten, da ist die Schlagzahl in Sachen Entwicklung hoch.»



«Wir haben das Jahr nicht schlecht angefangen (Gasly wurde Achter in Dschidda und Neunter in Melbourne, die Reaktion), doch dann hatten wir unsere Probleme, unter anderem mit Porpoising. Davon haben wir uns befreit. Ich spüre, dass mehr Potenzial im Wagen steckt. Wir müssen es nur an jedem Wochenende schaffen, es aus dem Auto zu holen. Die Leistungsdichte im Mittelfeld ist enorm. Verlierst du zwei oder drei Zehntelsekunden pro Runde, bist du ratz-fatz nicht Achter, sondern nur auf Rang 16 zu finden.»



«Die Sommerpause kam für uns zum richtigen Zeitpunkt. In dieser Zeit lässt sich der erste Saisonteil in Ruhe analysieren. Es ist nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben, dem müssen wir auf den Grund gehen.»





Ungarn-GP, Hungaroring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:39:36,533 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,834 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +12,337

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +14,579

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +15,688

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,047

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:18,300 min

08. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

17. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2 Runden

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor

WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 258 Punkte

02. Leclerc 178

03. Pérez 173

04. Russell 158

05. Sainz 156

06. Hamilton 146

07. Norris 76

08. Ocon 58

09. Bottas 46

10. Alonso 41

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 16

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 431 Punkte

02. Ferrari 334

03. Mercedes 304

04. Alpine 99

05. McLaren 95

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 20

10. Williams 3