Mick Schumacher: Neuer Haas, aber Problem bleibt

Nach der Sommerpause in Belgien wird auch Mick Schumacher den verbesserten Haas-Rennwagen erhalten, so wie ihn Kevin Magnussen schon in Ungarn bewegte. Aber das Grundproblem des Autos bleibt.

Zum Grossen Preis von Ungarn war das lang ersehnte Evo-Paket des US-amerikanischen Rennstalls Haas endlich bereit: Boden, Diffusor, Motorabdeckung, Seitenkästen samt Kühlrippen, Verkleidung der Hinterradaufhängung, Kühleinlässe der Hinterradbremse – alles neu.

Der Däne Kevin Magnussen erhielt als einziger diese Verbesserungen, weil die Zeit nicht gereicht hatte, genügend Teile herzustellen, um auch den Wagen von Mick Schumacher damit auszurüsten.

Dass Magnussen den verbesserten Haas-Renner erhielt, lag auf der Hand: Kevin liegt in der Fahrer-WM vor Schumacher.

Der leitende Ingenieur Ayao Komatsu sagte zum Haas-Paket: «Generell ist unser Paket eine konsequentere Auslegung des 2022er Reglements, mit zwei Schwerpunkten – mehr Abtrieb und weniger Sensibilität des Autos auf Veränderungen der Bodenfreiheit.»

Der Japaner weiter: «Die Motorverkleidung schmiegt sich enger an und erlaubt einen effizienteren Luftfluss zu den abtrieberzeugenden Elementen wie Diffusor und Heckflügel. Die Kühlrippen sind anders geformt und angeordnet, um den Luftfluss zum Heck weniger zu beeinträchtigen. Das gilt auch für die Verkleidungen der Hinterradaufhängung. Die neuen Zusatzflügel an der Hinterradbremse garantieren einen sauberen Luftfluss, gerade in der Interaktion im heiklen Bereich des Heckflügels, sowie mehr Abtrieb.»



Das wirkt alles sehr wie Ferrari, und Haas-Teamchef Günther Steiner erklärte dazu: «Wir sehen drei Konzepte da draussen, von Red Bull Racing, von Mercedes, von Ferrari. Wir stehen Ferrari nahe, wir verwenden Motor, Getriebe und Aufhängung von ihnen, da ist es logisch, dass wir uns an ihnen orientieren, zumal sie Rennen gewinnen. Wieso sollten wir ein anderes Konzept kopieren?»



Das bedeutet auch: Die Seitenkästen, von oben betrachtet, weisen nun diese ungewöhnliche Einbuchtung à la Ferrari aus, in Italien liebevoll «Badewanne» genannt.



Nach der Sommerpause wird auch Mick Schumacher den verbesserten Wagen fahren können. Aber ein Grundproblem des Wagens ist ungelöst, und das wird sich auf Highspeed-Strecken wie Spa-Francorchamps und Monza besonders unangenehm bemerkbar machen – der Wagen ist nicht windschlüpfig genug.



Noch konnte Kevin Magnussen die Verbesserungen am Haas nicht optimal umsetzen: Er musste in Ungarn wegen beschädigten Frontflügels früh an die Box und landete nur auf Rang 16, zwei Ränge hinter Mick Schumacher im herkömmlichen Haas. In der Qualifikation betrug der Abstand zwischen dem alten und dem neuen Modell zwischen drei und vier Zehntelsekunden pro Runde.





Ungarn-GP, Hungaroring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:39:36,533 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,834 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +12,337

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +14,579

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +15,688

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,047

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:18,300 min

08. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

17. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2 Runden

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor

WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 258 Punkte

02. Leclerc 178

03. Pérez 173

04. Russell 158

05. Sainz 156

06. Hamilton 146

07. Norris 76

08. Ocon 58

09. Bottas 46

10. Alonso 41

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 16

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 431 Punkte

02. Ferrari 334

03. Mercedes 304

04. Alpine 99

05. McLaren 95

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 20

10. Williams 3