Sebastian Vettel: 2 Posts, 2,2 Millionen Follower

Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel war jahrelang ein Muffel, was soziale Netzwerke angeht. Die Entscheidung zum Rücktritt hat er auf Instagram gepostet, diese Plattform will der Heppenheimer auch künftig nutzen.

Ein Selfie von Sebastian Vettel aus den Sommerferien auf Instagram, dazu ständige Updates auf Twitter und Facebook. Ein schneller Kommentar hier, ein kleines Filmchen auf TikTok dort – all das war von Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel nie zu sehen. Im Gegensatz zu seinem Mercedes-Kollegen Lewis Hamilton war Vettel ein regelrechter Social-Media-Muffel. Er hält sein Privatleben so, wie es dem Namen nach sein sollte: privat.

Der Heppenheimer hat zu Facebook & Co. einmal festgehalten: Er sei kein Held, er rette keine Leben, er sehe sich auch nicht als etwas Besseres, nur weil er gut Rennwagen fahre. Die Generation TikTok bleibt ihm ein Rätsel, der ständige Druck, etwas posten zu müssen, ist ihm fremd.

Und dann Ende Juli das: Sebastian Vettel auf Instagram! Zwei Posts reichten, um 2,2 Millionen Menschen zu erreichen – die Rückstritts-Erklärung in Deutsch und in Englisch.

Der 53-fache GP-Sieger erklärte am Hungaroring: «Ich fand das einfach der sinnvollste Weg, um meine Nachricht zu überbringen. Ich sehe mich nicht als Influencer, aber ich habe viele Ideen, wie ich diese Plattform nutzen kann.»

«Die Charakteristik, die mich zu einem guten Formel-1-Fahrer gemacht haben, führten mich auch dazu, mir klarer zu werden, was mit der Welt passiert. Ich stellte viele Fragen, ich wollte den Dingen auf den Grund gehen. Und wenn du das machst, dann kommen beunruhigende Gedanken. Es ist leicht, einen Riesenschreck zu bekommen und in Panik zu verfallen. Aber wir haben auch sehr viele Menschen, die alles dafür geben, dass die Welt besser wird. Und das gibt mir viel Hoffnung.»

Als Formel-1-Star hat Vettel eine beträchtliche Reichweite, aber was ist mit dem Privatmann Vettel? Glaubt er nicht, dass er nach dem Verlassen der GP-Bühne nicht mehr so kraftvoll Gehör findet?



Sebastian sagt dazu: «Es wäre falsch gewesen, in der Formel 1 weiterzumachen mit diesem Gedanken im Kopf. Das kann nicht der Antrieb sein. Zugegeben, vielleicht ist meine Stimme 2023 nicht mehr so laut oder meine Reichweite nicht mehr so gross. Aber die Menschheit steht vor der grössten Herausforderung ihrer Geschichte, und wenn wir dieses Rennen nicht gewinnen, dann dreht sich die Erde ohne uns weiter. Dafür will ich Gehör finden.»





Ungarn-GP, Hungaroring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:39:36,533 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,834 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +12,337

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +14,579

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +15,688

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,047

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:18,300 min

08. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

17. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2 Runden

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor

WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 258 Punkte

02. Leclerc 178

03. Pérez 173

04. Russell 158

05. Sainz 156

06. Hamilton 146

07. Norris 76

08. Ocon 58

09. Bottas 46

10. Alonso 41

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 16

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 431 Punkte

02. Ferrari 334

03. Mercedes 304

04. Alpine 99

05. McLaren 95

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 20

10. Williams 3