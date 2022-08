George Russell: «Crash mit Valtteri Bottas prägend»

George Russell liegt nach 13 WM-Läufen 2022 auf dem hervorragenden vierten Zwischenrang. Der 24-jährige Engländer enthüllt, wie ihm ein schwerer Unfall bei seiner Entwicklung half.

Mercedes-Fahrer George Russell hat vor der Sommerpause ein starkes Zeichen gezeigt, dass mit den Silbernen wieder zu rechnen ist: Pole-Position auf dem Hungaroring. Im Rennen wurde der 24-jährige Engländer Dritter, sein Stallgefährte Lewis Hamilton Zweiter. In der WM-Zwischenwertung belegt Russell den tollen vierten Platz.

Vor kurzem hat Mercedes-Zögling Russell über einen entscheidenden Moment in seiner Formel-1-Karriere gesprochen. Im Podcast Beyond the Grid sprach George über den schweren Unfall mit Valtteri Bottas in Imola 2021. Auf nasser Bahn gerieten die beiden aneinander, und nach dem Highspeed-Unfall marschierte der damalige Williams-Pilot Russell wutentbrannt zum Finnen, um ihm die Meinung zu geigen.

«Das war ein überaus emotionaler Tag», erinnert sich Russell. «Spekulationen, wonach ich Valtteri bei Mercedes ersetzen könnte, spielten für mich keine Rolle. Ich dachte an Anderes, etwa daran, dass Williams seit bald zwei Jahren ohne WM-Punkt war. Ich dachte daran, dass es viele Millionen Unterschied macht, ob Williams WM-Neunter oder -Zehnter wird. Also war ich zu allem entschlossen.»

«Rücklickend sehe ich das alles etwas anders. Heute würde ich sagen – mein Versuch war ein wenig dreist. Valtteri sass in einem weitaus schnelleren Auto, er wäre in den folgenden Runden mit Leichtigkeit an mir vorbei gegangen.»

«Mein Herz schlug nach dem Crash bis in den Hals, und ich war überzeugt davon, dass er mir mehr Raum hätte lassen müssen. Ich glaube, solche Momente formen dich als Rennfahrer, sie prägen dich als Persönlichkeit und deine Zukunft.»

«Es hat mir damals viel bedeutet, dass ich die volle Unterstützung von Williams-Teamchef Jost Capito hatte. Er sagte mir, er hätte an meiner Stelle nichts Anderes getan, für uns ging es um so viel. Wir hatten zu jenem Zeitpunkt ein Auto, mit dem wir nicht aus eigener Kraft in die Top-Ten fahren konnten. Ich musste diese Chance zu packen versuchen, und Jost sah das auch so.»





Ungarn-GP, Hungaroring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:39:36,533 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,834 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +12,337

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +14,579

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +15,688

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,047

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:18,300 min

08. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

17. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2 Runden

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor

WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 258 Punkte

02. Leclerc 178

03. Pérez 173

04. Russell 158

05. Sainz 156

06. Hamilton 146

07. Norris 76

08. Ocon 58

09. Bottas 46

10. Alonso 41

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 16

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 431 Punkte

02. Ferrari 334

03. Mercedes 304

04. Alpine 99

05. McLaren 95

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 20

10. Williams 3