Fernando Alonso: Was wirklich hinter «El Plan» steckt

Der Spanier Fernando Alonso hat Anfang August entschieden: Er wechselt Ende 2022 von Alpine zu Aston Martin. Der zweifache Formel-1-Champion sagt, wie das ins Projekt «El Plan» passt.

In loser Reihenfolge gehen wir in Form von «SPEEDWEEKipedia» auf Fragen unserer Leser ein. Dieses Mal möchte Theresa Baum aus Ratingen wissen: «Fernando Alonso hat doch immer wieder von ‘El Plan’ gesprochen und diesen Slogan sogar auf seinem Alpine-Rennwagen getragen. Auch auf sozialen Netzwerken wurde oft damit garbeitet. Ich dachte immer, dieser Plan beziehe sich darauf, mit den Franzosen wieder an die Weltspitze zu kommen. Wie nun passt ‘El Plan’ zu Alonsos Wechsel Richtung Aston Martin?»

Die Wurzeln von «El Plan» gehen zurück auf ein Video, das Alpine und Fernando Alonso 2021 veröffentlichten, als feststand, dass der 32-fache GP-Sieger auch 2022 bei den Franzosen fährt. Alle gingen davon aus: Der Plan bezieht sich darauf, 2022 ein gutes Rennauto zu haben und mittelfristig um Podestplätze, dann um Siege mitzureden. Alpine-Geschäftsleiter Laurent Rossi sprach von einem Zeitraum von 100 Rennen (also ungefähr fünf Jahre), bis Alpine titelfähig sein müsse.

Nun aber das: Fernando Alonso seilt sich von Alpine ab und geht zu Aston Martin. Möglich wurde dies durch zwei Ereignisse: Erstens beschloss Sebastian Vettel, Ende 2022 mit Formel 1 aufzuhören. Das machte ein Cockpit frei bei den Grünen.

Zweitens bot Alpine Superstar Alonso nur einen Einjahresvertrag an mit Option für 2024. Nach einem weiteren Jahr, maximal zwei Saisons, wollte Alpine den Australier Oscar Piastri ins Auto von Alonso setzen. Piastri sollte zu Williams in die Ausbildung geschickt werden.

Doch beide Rennfahrer hatten dazu keine Lust: Alonso bestand auf einem Mehrjahresvertrag, und als der 41-Jährige den bei Alpine nicht erhielt, unterzeichnete er bei Aston Martin. Piastri und sein Manager Mark Webber bandelten mit McLaren an.

Und «El Plan»? Fernando Alonso hat auf Instagram enthüllt, was es wirklich damit auf sich hat: «Der Plan bestand darin, in die Formel 1 zurückzukehren und in der Königsklasse wieder eine wichtige Rolle zu spielen.»



«Als ich die Formel 1 Ende 2018 verliess, war ich mental und körperlich ausgelaugt. Die F1-Pause und die Erfahrungen in anderen Rennkategorien haben mir neue Energie gegeben. Heute fühle ich mich ganz anders als vor vier Jahren. Keine Ahnung, wie lange ich noch fahren werde. Ich werde wohl dann aufhören, wenn mich Racing nicht mehr glücklich macht. Derzeit jedoch bin ich glücklicher als je zuvor.»





Ungarn-GP, Hungaroring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:39:36,533 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,834 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +12,337

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +14,579

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +15,688

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,047

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:18,300 min

08. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

17. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2 Runden

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor

WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 258 Punkte

02. Leclerc 178

03. Pérez 173

04. Russell 158

05. Sainz 156

06. Hamilton 146

07. Norris 76

08. Ocon 58

09. Bottas 46

10. Alonso 41

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 16

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 431 Punkte

02. Ferrari 334

03. Mercedes 304

04. Alpine 99

05. McLaren 95

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 20

10. Williams 3