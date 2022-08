Laurent Mekies: «Stimmung bei Ferrari nicht am Boden»

Der Ferrari zu wenig standfest, Fahrfehler von Charles Leclerc und Carlos Sainz, strategische Patzer – den Italienern schwimmen die Felle davon. Aber Sportdirektor Laurent Mekies erkennt keine Verzweiflung.

Ferrari hätte jeden Grund für Katzenjammer: Durch zahlreiche Fehler liegt der berühmteste Rennstall der Welt im Konstrukteurs-Pokal bereits 97 Punkte hinter Red Bull Racing. Und Weltmeister Max Verstappen strebt mit Riesenschritten der erfolgreichen Titelverteidigung entgegen, der Vorsprung des Niederländers auf Ferrari-Fahrer Charles Leclerc beträgt inzwischen 80 Punkte.

Doch Ferrari-Sportchef Laurent Mekies verneint, dass bei den Roten schlechte Stimmung herrsche. Der 45-jährige Franzose sagt: «Die Atmosphäre ist deshalb gut, weil Teamchef Mattia Binotto und die Fahrer Führungsqualitäten zeigen.»

«Gerade wenn es nicht gut gelaufen ist, so sind sie in der Lage, die Mannschaft zusammenrücken zu lassen. Sie wissen, wie man eine Niederlage analysiert, daraus die Lehren zieht, dann aber dieses Kapitel schliesst und mit einem Lächeln auf den Lippen die nächste Herausforderung angeht.»

Während Mekies festgehalten hat, dass Charles Leclerc an seiner Herangehensweise überhaupt nichts ändern soll, sagt er über Carlos Sainz: «Nach einer sehr guten Saison 2021 mit uns tat er sich in der ersten Saisonhälfte 2022 schwer. Aber dank seinen Fähigkeiten hat er sich aus diesen Schwierigkeiten herausgearbeitet.»



«Carlos ist den Fragen auf den Grund gegangen, was genau der Wagen macht und was er vom Fahrzeug braucht, um sich als Pilot ideal einbringen zu können. Nun ist das Fahrgefühl das Eine, aber du musst als Fahrer auch fähig sein, die Eindrücke den Ingenieuren zu vermitteln. Darin ist Carlos sehr gut. Er hat es Schritt um Schritt geschafft, die Abstimmung so ändern, dass ihm das Handling des Autos eher mundet. Das ist ein sehr erfreulicher Trend.»





Ungarn-GP, Hungaroring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:39:36,533 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,834 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +12,337

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +14,579

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +15,688

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,047

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:18,300 min

08. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

17. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2 Runden

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor

WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 258 Punkte

02. Leclerc 178

03. Pérez 173

04. Russell 158

05. Sainz 156

06. Hamilton 146

07. Norris 76

08. Ocon 58

09. Bottas 46

10. Alonso 41

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 16

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 431 Punkte

02. Ferrari 334

03. Mercedes 304

04. Alpine 99

05. McLaren 95

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 20

10. Williams 3