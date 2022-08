Laurent Mekies (Ferrari): Leclerc soll nichts ändern

Ferrari-Sportdirektor Laurent Mekies (45) spricht über die Piloten Charles Leclerc und Carlos Sainz: «Wenn etwas schiefgeht, dann verfliegen Wut und Enttäuschung schnell, und sie richten sich neu aus.»

Viele Ferrari-Fans sind am Verzweifeln. Der Ungarn-GP vor der Sommerpause hat einmal mehr gezeigt – Ferrari hat ein Auto, das schnell genug ist, um den ersten Fahrer-WM-Titel seit 2007 (Kimi Räikkönen) und den ersten Konstrukteurs-Pokal seit 2008 einzufahren, aber die Italiener stolpern immer wieder über die eigenen Füsse.

Ex-Ferrari-Rennleiter Cesare Fiorio hat in seiner Analyse betont: «An den Fahrern liegt es nicht.» Der Turiner stellt vielmehr das Vorgehen des berühmtesten Rennstalls der Welt in Frage.

Im Rahmen des Ungarn-GP hat Ferrari-Sportdirektor Laurent Mekies über die Leistungen von Charles Leclerc und Carlos Sainz gesprochen. Der 45-Jährige aus Tours in Zentral-Frankreich sagt: «Wir haben mit beiden Piloten berauschende Höhenflüge und schmerzvolle Tiefschläge erlebt. Was beide auszeichnet – wenn etwas schiefgegangen ist, dann sehen sie sich alle Daten an, richten sich neu aus, und wenn nach einer Viertelstunde die erste Wut und Enttäuschung verflogen ist, so denken sie nur noch daran, wie aus dieser Erfahrung etwas gelernt werden kann.»

«Wir sollten daher nicht zu viel darauf geben, wie die Fahrer am Funk reagieren, in der Hitze des Gefechts, wenn der Pulsschlag noch hoch ist. Bei der Besprechung danach erkenne ich keine negativen Emotionen, vielmehr den Willen zur konstruktiven Analyse und eine grimmige Entschlossenheit, einen Rückschlag in noch mehr Motivation umzuwandeln.»



«Charles hat in dieser Saison überragenden Speed gezeigt. Da gibt es nichts zu verändern. Er braucht gewiss nicht uns, um ihm zu sagen, wie nahe er am Limit balancieren muss. Wenn im Grenzbereich gearbeitet wird, dann passieren eben Fehler. Wir achten nicht auf vereinzelte Fehler, wir achten auf die Trefferquote. Und die ist bei Leclerc sehr eindrucksvoll.»





Ungarn-GP, Hungaroring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:39:36,533 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,834 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +12,337

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +14,579

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +15,688

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,047

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:18,300 min

08. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

17. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2 Runden

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor

WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 258 Punkte

02. Leclerc 178

03. Pérez 173

04. Russell 158

05. Sainz 156

06. Hamilton 146

07. Norris 76

08. Ocon 58

09. Bottas 46

10. Alonso 41

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 16

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 431 Punkte

02. Ferrari 334

03. Mercedes 304

04. Alpine 99

05. McLaren 95

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 20

10. Williams 3