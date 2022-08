Hans-Joachim Stuck: «Ferrari hat das Potenzial»

Über Charles Leclercs Abflug in Le Castellet sagt Stuck: «Wenn man sich den Unfall hundert Mal anschaut: Das Übersteuern kam nicht von ihm»

Rennfahrer-Legende Hans-Joachim Stuck analysiert die Leistung von Ferrari im ersten Teil der Saison und erklärt, warum der Abflug von Charles Leclerc in Le Castellet ein Rätsel für ihn ist.

Die ersten Rennen des Jahres gestalteten sich erfreulich für Ferrari: Charles Leclerc gewann den Saisonauftakt in Bahrain und das Rennen in Melbourne und wurde in Saudi-Arabien und Miami jeweils Zweiter. Doch je weiter die Saison fortschreitet, desto mehr Punkte lässt die Scuderia liegen, sodass der Rückstand auf Max Verstappen und Red Bull Racing vor der Sommerpause immer grösser geworden ist.

Der WM-Leader verfügt über ein Punktepolster von 80 WM-Zählern auf seinen ersten Verfolger aus Monaco. In der Konstrukteurswertung liegen die Roten gar 97 Punkte hinter der Konkurrenz aus Milton Keynes. Teamchef Mattia Binotto gerät immer stärker unter Druck, wie auch Hans-Joachim Stuck im Gespräch mit «Euronews.de» betont.

«Ich weiss nicht, wie lange Ferrari ihm noch Kredit gibt», erklärt die 71-jährige Rennfahrer-Legende, und fügt an «Für mich ist aber etwas anderes immer noch ein Rätsel: Der Abflug von Charles Leclerc in Le Castellet. Wenn man sich den Unfall hundert Mal anschaut: Das Übersteuern kam nicht von ihm.»

«Ich kann mir vorstellen, dass er vom Team angewiesen wurde, zu behaupten, dass er einen Fehler begangen hat, obwohl ein Problem am Auto vorlag.» Dies schliesse er nicht aus, weil bei Ferrari «ein enormer Druck» herrsche, sagt Stuck. «Ferrari hat das Potenzial, aber sie haben es bisher noch nicht umgesetzt.»

Ungarn-GP, Hungaroring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:39:36,533 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,834 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +12,337

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +14,579

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +15,688

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,047

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:18,300 min

08. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

17. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2 Runden

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor

WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 258 Punkte

02. Leclerc 178

03. Pérez 173

04. Russell 158

05. Sainz 156

06. Hamilton 146

07. Norris 76

08. Ocon 58

09. Bottas 46

10. Alonso 41

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 16

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 431 Punkte

02. Ferrari 334

03. Mercedes 304

04. Alpine 99

05. McLaren 95

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 20

10. Williams 3