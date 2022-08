Jos Verstappen: «Mussten unseren Rhythmus finden»

Ex-GP-Pilot und Weltmeister-Vater Jos Verstappen erlebte einen guten Auftakt in sein WRC-Debüt bei der Ypern-Rallye in Belgien. Der Niederländer fasste nach dem ersten Tag zusammen: «Bisher bin ich zufrieden.»

Während Formel-1-WM-Leader Max Verstappen noch in der wohlverdienten Sommerpause weilt, nimmt sein Vater Jos an der Ypern-Rallye teil und bestreitet damit sein Debüt in der Rallye-WM. Es ist erst der fünfte Rallye-Einsatz des ehemaligen GP-Stars, der im Citroen C3 von DG Sport Competition mit Copilot Harm van Koppen antritt.

Nach dem ersten der drei Einsatztage, an dem acht Wertungsprüfungen gefahren wurden, belegt das Duo den 25. Gesamtplatz. Jos erklärte gegenüber den Kollegen von «Verstappen.com»: «Alles lief bisher ganz gut, auch wenn es am Anfang etwas schwierig war, weil noch vieles neu für mich ist. Aber ich habe viel gelernt und es ist mein erstes Mal an einem Rallye-WM-Event. Es ist wirklich eine Herausforderung.»

«Es war das erste Mal seit sieben Wochen, dass Harm und ich zusammen unterwegs waren, deshalb mussten wir erst unseren Rhythmus finden. Aber wir konnten uns stetig verbessern. Je mehr wir zusammen fahren, desto besser verstehen wir uns und desto schneller sind wir auch. Wenn man den Vormittag und den Nachmittag vergleicht, wird offensichtlich, wie stark wir uns verbessert haben, deshalb bin ich soweit zufrieden», ergänzte der 50-Jährige.

«Die Fahrzeugbalance war grossartig, wie immer hat DG Sport ganze Arbeit geleistet und uns ein gutes Auto hingestellt», lobte Verstappen Senior sein Team. Und er betonte: «Ich bin froh, dass wir alle Wertungsprüfungen beenden konnten und der Spass steht im Vordergrund. Aber wir gehen das Ganze sehr professionell an und es geht auch darum, Erfahrung zu sammeln. Wir werden am Sonntag sehen, wo wir am Ende landen werden.»