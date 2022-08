Kimi Räikkönen: «Mag die familiäre Atmosphäre» 21.08.2022 - 09:26 Von Vanessa Georgoulas

© Twitter/@NASCAR Kimi Räikkönen sagt über sein NASCAR-Gastspiel: «Ich mache das für mich»

Kimi Räikkönen sagt vor seinem NASCAR-Einsatz in Watkins Glen, was er an der amerikanischen Rennserie mag und warum er an ein gutes Abschneiden beim Gastspiel glaubt.