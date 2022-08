Max Verstappen: Was die besten GP-Piloten ausmacht

Was unterscheidet die besten Formel-1-Piloten von ihren GP-Kollegen? Champion Max Verstappen spricht über die Qualitäten, über die alle Spitzenpiloten in der Königsklasse verfügen.

Für viele GP-Experten gehört Max Verstappen zu den grössten Talenten der Formel-1-Historie. Der Red Bull Racing-Star eroberte im vergangenen Jahr im jungen Alter von 24 Jahren seine erste WM-Krone. Und in diesem Jahr ist er auf dem besten Weg, seinen Titel erfolgreich zu verteidigen. Denn nach 13 der 22 WM-Läufe führt er die Gesamtwertung mit einem Vorsprung von 80 Punkten auf seinen ersten Verfolger Charles Leclerc an.

Der junge Niederländer diskutierte unlängst in einem YouTube-Video mit «Hugo Décrypte» die Qualitäten der besten Fahrer im GP-Feld. «Ich denke, den Unterschied zeigt sich bei schwierigen Bedingungen, wenn du gegen ein anderes Team kämpfst», erklärte er.

Und Verstappen betonte: «Es gibt so viele gute Fahrer in der ganzen Welt, auch Leute, die nicht in der Formel 1 antreten. Sie können in der Langstrecken-Szene unterwegs sein, und zu den besten Piloten gehören, und es kann sein, dass sie durch fehlendes Glück oder andere Umstände nie die Gelegenheit hatten, in der Formel 1 anzutreten.»

«Aber unter jenen, die in der Formel 1 unterwegs sind, unterscheiden sich die sehr guten Fahrer von den guten Piloten durch ihre Leistung in jenen entscheidenden Momenten, wenn sie auf nasser Piste Gas geben oder in sehr wichtigen Qualifyings die Top-Performance abrufen können. Da macht dann der Fahrer den Unterschied», ist sich der 28-fache GP-Sieger sicher.

