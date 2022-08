Mick Schumacher (Haas): Kritik an seine Kritiker

Haas-Pilot Mick Schumacher konnte sowohl im Grossbritannien-GP als auch im darauffolgenden Rennen in Österreich punkten. Zuvor musste er viel Kritik einstecken, und das hat er nicht vergessen.

Mick Schumacher leistete sich in den ersten Rennen des Jahres einige Crashs. So musste er etwa im Qualifying in Saudi-Arabien einen Highspeed-Abflug einstecken, in Miami kollidierte er mit seinem Landsmann und Mentor Sebastian Vettel und im Monaco-GP folgte ein weiterer grosser Crash, bei dem sein GP-Auto auseinandergerissen wurde.

Die Wende kam in Silverstone, dort konnte der Deutsche zum ersten Mal in seiner GP-Karriere mit Platz 8 einen Top-10-Platz erringen und sich so seine ersten vier WM-Punkte sichern. Beim darauffolgenden Rennen auf dem Red Bull Ring wurde er Sechster und verbesserte seinen Punktestand auf 12 Zähler.

Die Kritik, die vor dem Rennen in Silverstone immer lauter geworden war, verstummte. Doch sie blieb dem Haas-Piloten in Erinnerung. In einem Interview mit «Motorsport.com» sagte der 23-Jährige zu den negativen Berichten und Kommentaren: «Die Leute konzentrieren sich darauf, Schlagzeilen zu kreieren.»

«Ich verstehe, dass sie Geld verdienen müssen und dafür etwas tun müssen. Aber ich würde es begrüssen, wenn sie sich etwas mehr Zeit nehmen würden, um sich mit den Fakten auseinanderzusetzen», erklärte der aktuelle WM-Fünfzehnte gleichzeitig.

Ungarn-GP, Hungaroring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:39:36,533 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,834 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +12,337

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +14,579

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +15,688

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,047

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:18,300 min

08. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

17. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2 Runden

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor

WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 258 Punkte

02. Leclerc 178

03. Pérez 173

04. Russell 158

05. Sainz 156

06. Hamilton 146

07. Norris 76

08. Ocon 58

09. Bottas 46

10. Alonso 41

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 16

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 431 Punkte

02. Ferrari 334

03. Mercedes 304

04. Alpine 99

05. McLaren 95

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 20

10. Williams 3