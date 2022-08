Max Verstappen – Charles Leclerc: So geht es weiter

Max Verstappen geht mit dem stattlichen Vorsprung von 80 WM-Punkten auf Charles Leclerc in die zweite Saisonhälfte. Der niederländische Weltmeister warnt vor Selbstgefälligkeit.

Der 24-jährige Red Bull Racing-Pilot Max Verstappen ist auf gutem Weg, seinen Formel-1-WM-Titel erfolgreich zu verteidigen. Der inzwischen 28-fache GP-Sieger hat sich beim 13. Saisonrennen vor der Sommerpause auf dem Hungaroring einen Vorsprung von satten 80 Zählern auf seinen Widersacher Charles Leclerc erarbeitet. Noch sind neun Rennen zu fahren, drei davon kommen jetzt Woche um Woche – Spa-Francorchamps, Zandvoort, Monza.

Viele Fans glauben: Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sich Verstappen zum 17. Formel-1-Fahrer mit zwei WM-Titeln oder mehr macht. Aber Max selber hält eisern an seinem Vorgehen fest: «Aus jedem Rennen das Beste machen, konstant auf hohem Niveau punkten, Ausfälle vermeiden. Und im Herbst sehen wir dann, wohin mich das bringt.»

Fakt ist: Kein Formel-1-Fahrer mit acht Siegen aus den ersten 13 Rennen oder mit einem Vorsprung von 80 Punkten ist im zweiten WM-Teil je abgefangen worden.

Abgesehen von den Ausfällen in Bahrain und Australien sowie Rang 7 in Silverstone (beschädigter Unterboden) hat Verstappen zehn Podestplätze eingefahren: acht Siege, dazu Rang 2 auf dem Red Bull Ring und Platz 3 in Monaco.

In Ungarn ist Max nach Leistungsverlust nur als Zehnter losgefahren, sonst zwölf Mal aus den ersten beiden Startreihen, mit drei Pole-Positions und acht Starts aus Reihe 1.



Max Verstappen macht so gut wie keine Fehler, in Ungarn gewann er sogar trotz eines Drehers. Verrückt: Selbst wenn er nun drei Mal in Folge aufgeben müsste, würde er noch immer als WM-Leader nach Singapur fliegen.



Aber die Formel 1 hält die Fans seit mehr als 70 Jahren mit den verrücktesten Wendungen in Atem, das weiss auch Verstappen. Er hat vor der Sommerpause gesagt: «Zwei Ausfälle reichen, und alles sieht wieder ganz anders aus.»



Der Monegasse Charles Leclerc klammert sich an die Hoffnung, dass sein Ferrari bei den meisten WM-Läufen 2022 das schnellste Auto gewesen ist: Acht Pole-Positions für Ferrari, nur bei zwei Läufen (Kanada und Ungarn) kein Auto in der ersten Startreihe.



Max Verstappen kann in diesem Jahr 308 Führungsrunden vorweisen, 290 lag Charles Leclerc vorne, das zeigt, wie gut der Monegasse oft unterwegs war – bevor Fahrfehler, technische Probleme oder strategische Patzer von Ferrari die Siegchancen zunichte gemacht haben.



GP-Sieger Johnny Herbert hat die Situation sehr schön auf den Punkt gebracht: «Wenn sich Ferrari die Titelchance wahren will, können sie sich nach der Sommerpause keine Fehler mehr leisten, weder bei der Standfestigkeit noch bei der Rennstrategie. Und die Piloten müssen makellos fahren. Denn sonst wird das gegen den fast fehlerfreien Verstappen nichts mehr.»



Ungarn-GP, Hungaroring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:39:36,533 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,834 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +12,337

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +14,579

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +15,688

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,047

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:18,300 min

08. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

17. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2 Runden

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor

WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 258 Punkte

02. Leclerc 178

03. Pérez 173

04. Russell 158

05. Sainz 156

06. Hamilton 146

07. Norris 76

08. Ocon 58

09. Bottas 46

10. Alonso 41

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 16

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 431 Punkte

02. Ferrari 334

03. Mercedes 304

04. Alpine 99

05. McLaren 95

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 20

10. Williams 3