Ferrari von Michael Schumacher: 6,22 Millionen Dollar

Der Rekord für versteigerte Ferrari von Michael Schumacher ist nicht geknackt. Aber Sotheby’s erreichte bei einer Auktion in Kalifornien für den 1998er Ferrari F300 von Schumi 6,22 Millionen Dollar Erlös!

Es ist Pflicht-Termin für Oltimer-Freunde aus der ganzen Welt – die Monterey Car Week. In Kalifornien wurden von 12. bis 21. August einige der fabelhaftesten Autos der Welt gezeigt, der Sieg beim Schönheitswettbewerb in Pebble Beach ist für einen Besitzer eines Klassikers wie der Oscar-Gewinn für einen Schauspieler.

Immer wieder werden im Rahmen der Car Week auch Autos versteigert, und die Ferrari-Fans waren dieses Mal besonders gespannt. Denn Sotheby’s brachte einen 1998er Ferrari F300 von Michael Schumacher zur Auktion. Mit Chassis 187 war der Deutsche damals bei den Grands Prix in Montreal, Magny-Cours, Silverstone und Monza zum Sieg geflogen.

Das Auto blieb nach dem Sieg beim Grossen Preis von Italien in Besitz von Ferrari, dann wurde es an einen Sammler verkauft, und der wollte es nun weitergeben.

Die Experten von Sotheby’s rechneten mit einem Erlös bis zu acht Millionen Euro. Damit wäre der Rekord geknackt werden für einen früheren Formel-1-Rennwagen von Michael Schumacher. Denn im November 2017 erreichte ein Ferrari F2001 von Michael Schumacher schwindelerregende 7,504 Millionen Dollar (6,35 Mio Euro) Erlös!



Aber so weit ist es nicht gekommen: Der F300 hat für 6,22 Millionen Dollar den Besitzer gewechselt.



Als in New York der Ferrari F2001 von Michael Schumacher für 7,5 Millionen Dollar verkauft wurde – Chassis 211, mit dem der siebenfache Champion unter anderen die Rennen in Monaco und Ungarn gewonnen hat – waren selbst die Sotheby’s-Experten platt. Die Fachleute waren von einem Verkaufspreis von rund 3,5 Millionen ausgegangen.



Das teuerste, je unter den Hammer gekommene Auto ist der Schumacher-Ferrari freilich nicht.



2014 wechselte eine 1962er Ferrari GTO Berlinetta für 38,115 Dollar den Besitzer, im Rahmen einer Versteigerung von Bonhams, ebenfalls in Monterey (Kalifornien). Der ursprüngliche Besitzer Fabrizio Violati hatte für das Auto in den 1960er Jahren zwar auch einen Millionen-Betrag bezahlt, allerdings in Lira. 2,5 Millionen italienische Lira entsprachen damals verhältnismässig bescheidenen 16.000 Mark. Das entspricht heutigen 35.000 Euro!



Die im Jahr 1744 (kein Tippfehler) in London gegründete Firma Sotheby’s macht pro Jahr rund 900 Millionen Dollar Umsatz. Sotheby’s beschäftigt rund 300 Experten, die sich um rund 70 Sammelgebiete kümmern; die wichtigsten davon sind Gemälde, Möbel, Musikinstrumente, Manuskripte, Skulpturen, Teppiche, Wein, Uhren, Schmuck, Immobilien und Autos – auch Rennautos.