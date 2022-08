Monaco und Belgien vor Aus: Christian Horner in Sorge

Die Traditionsrennen von Monte Carlo und Spa-Francorchamps stehen vor einer ungewissen Zukunft. Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner sagt, was Formel-1-CEO Stefano Domenicali bedenken sollte.

Formel-1-Geschäftsleiter Stefano Domenicali krempelt das WM-Programm um und hat mehrfach betont: «Niemand bekommt künftig eine Extrawurst gebraten, auch nicht die Veranstalter von Traditionsrennen.»

Der frühere Ferrari-Rennleiter will das WM-Programm schrittweise ausbauen, für 2023 sind 24 Läufe geplant, für 2024 schon 25, aber selbst dieser Rahmen wird in den kommenden Jahren eng. Denn ab 2023 soll die Formel 1 nach Katar, Las Vegas und China zurückkehren, für 2024 ist das Comeback des Südafrika-GP in Kyalami (bei Johannesburg) angedacht. Logische Frage: Wer muss für diese Rennen weichen?

Für 2023 vertraglos sind die Veranstalter der Traditions-GP von Monaco, Belgien und Frankreich, die Abkommen von Singapur und Mexiko laufen ebenfalls aus.

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner gibt bei den Kollegen von Sky zu bedenken: «Es wäre eine bittere Pille, ein Rennen wie Spa-Francorchamps zu verlieren, einer der historischen Grands Prix. Ich finde, man müsste gewisse Läufe schätzen – Monaco, Silverstone, Spa, Monza.» Jene Rennen also, die schon im Formel-1-WM-Programm von 1950 zu finden waren.

Horner argumentiert: «Ich finde es spannend und richtig für die Formel 1, an neue Orte zu reisen. Aber wir müssen die Geschichte bewahren, Rennstrecken, die zur DNA der Formel 1 gehören. Oder kann sich jemand vorstellen, eine ATP-Tour ohne Wimbledon zu haben?»



«Teams und Fahrer sagen in Sachen Austragungsorte natürlich ihre Meinung, aber letztlich müssen wir das Vertrauen haben, dass die Formel-1-Leitung das Richtige tut.»



Hier die Laufzeiten der aktuellen Formel-1-Läufe sowie der kommenden Rennen in Katar und Las Vegas.



Bahrain 2036

Saudi-Arabien 2030

Australien 2035

Italien (Imola) 2025

USA (Miami) 2031

Spanien 2026

Monaco 2022

Aserbaischan 2024

Kanada 2029

Frankreich 2022

Österreich 2023

Grossbritannien 2024

Ungarn 2028

Belgien 2022

Niederlande 2023

Italien (Monza) 2024

Singapur 2022

Japan 2024

Mexiko 2022

USA (Austin) 2026

Brasilien 2025

Abu Dhabi 2030

Katar 2031

Las Vegas 2033