Timo Glock: Was jetzt für Mick Schumacher spricht

Der Däne Kevin Magnussen besitzt für 2023 einen Vertrag beim US-amerikanischen Haas-Rennstall, der Deutsche Mick Schumacher nicht. Sky-GP-Experte Timo Glock schätzt die Lage von Mick ein.

Fährt Mick Schumacher auch im kommenden Jahr für das Formel-1-Team des Werkzeugmaschinen-Herstellers Gene Haas? Noch ist der 23-jährige Deutsche ohne neuen Vertrag.

Nach 13 Rennen liegt Mick auf dem 15. WM-Rang, er ist zwei Mal in die Top-Ten gefahren – als Achter in Silverstone und als Sechster in Österreich, das ergibt 12 Punkte. Zum Vergleich: Der routinierte Kevin Magnussen schaffte fünf Punktefahrten (mit Rang 5 als Highlight in Bahrain), der Däne hat bislang 22 Punkte gesammelt.

Der langjährige Formel-1- und DTM-Fahrer Timo Glock analysiert als GP-Experte unserer deutschen Kollegen von Sky die Lage Schumachers so: «Die Frage ist, ob er im Hintergrund mit verschiedenen Teams spricht. Und natürlich auch, ob Haas an einer Vertragsverlängerung interessiert ist oder vielleicht einen Piloten braucht, der Geld mitbringt. Das wäre dann für Mick eine schwierige Position.»

Der 40-jährige Glock weiter: «Dadurch, dass Haas mit Nikita Mazepin einen kräftigen Geldgeber verloren hat, ist die Frage der finanziellen Situation bei den Amerikanern ein Fragezeichen. Und das könnte ausschlaggebend für die Zukunft von Mick sein.»



Aufmerksamen Fans ist nicht entgangen: Mick Schumacher folgt inzwischen Alpine-CEO Laurent Rossi auf Instagram. Timo Glock, Formel-1-WM-Zehnter von 2008 und 2009: «Da würde ich nicht so viel hinein interpretieren. Aber vielleicht ist es schon ein kleines Indiz dafür, dass man Gespräche führt.»



Der 91-fache GP-Teilnehmer Glock weiss: «Es gibt kein Datum, bis etwas entschieden sein muss. Es kommt ganz darauf an, wie lange die Verhandlungen dauern. Wenn er mit einem anderen Team verhandelt und man sich einig ist, dann kann das schnell gehen. Wenn es grössere Diskrepanzen gibt, kann es länger dauern.»



Haas-Teamchef Günther Steiner sieht keine Eile für Verhandlungen mit Mick Schumacher oder für einen Vertragsabschluss. Glock über die Gemütslage von Mick Schumacher: «Die Ungewissheit kann natürlich einen Fahrer beeinflussen. Es zeigt aber auch, wie stark ein Fahrer mental ist. Und man hat in letzter Zeit gesehen, dass Mick da sehr gut aufgestellt ist. Er hat sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Auch wenn die Punkte zunächst nicht da waren, hat er auf seine Chance gewartet.»



Timo glaubt fest daran, «dass Mick Chance bekommt, weiter sein Talent unter Beweis zu stellen. Er wirklich sehr gute Rennen gezeigt an den Wochenenden vor der Sommerpause. Man sieht eine Entwicklung und so lange diese Entwicklung da ist, ist das sehr positiv. Deswegen bin ich überzeugt, dass wir Mick auch 2023 in der Formel 1 sehen werden. Wo das sein wird, müssen wir abwarten – da bin ich selber auch gespannt.»





Ungarn-GP, Hungaroring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:39:36,533 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,834 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +12,337

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +14,579

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +15,688

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,047

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:18,300 min

08. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

17. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2 Runden

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor

WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 258 Punkte

02. Leclerc 178

03. Pérez 173

04. Russell 158

05. Sainz 156

06. Hamilton 146

07. Norris 76

08. Ocon 58

09. Bottas 46

10. Alonso 41

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 16

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 431 Punkte

02. Ferrari 334

03. Mercedes 304

04. Alpine 99

05. McLaren 95

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 20

10. Williams 3