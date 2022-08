Fliegt Spa raus? Norris kritisiert Geschäft Formel 1

Einige Traditions-Rennstrecken fliegen möglicherweise aus dem Rennkalender der Formel 1, darunter auch Spa, der Lieblingskurs vieler Fahrer. Lando Norris kritisiert die Verantwortlichen.

Die Organisatoren der Traditions-Rennstrecken zittern um die Zukunft im Formel-1-Kalender. Deutschland hat seit 2020 kein Rennen mehr gesehen und wird auch 2023 fehlen.

«Wenn man sich die anderen Orte anschaut, wo die Formel 1 fährt, dann ist Deutschland einfach nicht in der Lage, so viel Geld für einen Grand Prix zu zahlen», sagte Sebastian Vettel zuletzt.

Das Problem haben aber auch andere Strecken, «auch andere Regionen in Europa tun sich schwer», so Vettel weiter. Selbst ein Traditionsrennen wie in Monaco ist nicht mehr unantastbar, auch Spa nicht.

Das Rennen, mit dem am Wochenende die Sommerpause beendet wird, wackelt. Das Ganze sei immer mehr «geldgetrieben», so Vettel weiter. «Es ist einfach schade, Deutschland nicht mehr dabei zu haben, es wäre traurig, auch Belgien zu verlieren oder Spanien, darüber wurde zuletzt auch viel gesprochen», so Vettel. «Wenn diese Länder die hohen Gebühren nicht mehr zahlen können, fallen sie aus dem Kalender. Und das wäre eine Schande».

Stattdessen erlebt die Formel 1 in den USA dank der Netflix-Doku «Drive to Survive» einen Boom, dort finden 2023 gleich drei Rennen statt. Umstrittene Gastgeber wie Katar und Saudi-Arabien werfen so lange mit Unmengen von Geld um sich, bis sie fester Bestandteil des Kalenders sind – blutleere Atmosphäre und austauschbare Location ebenso inklusive wie berechtigte kritische Fragen aufgrund von Menschenrechtsverletzungen und einer offensichtlichen Doppelmoral.

Auch andere Fahrer können ein Spa-Aus nicht nachvollziehen. «Ich wäre traurig», sagte McLaren-Fahrer Lando Norris: «Es geht heutzutage nur noch ums Geld und das ist das Problem. Es ist halt ein Geschäft.»

Für Norris ist Spa eine der «coolsten Strecken in der gesamten Saison. Es ist für die Formel 1 ein historisches Rennen. Es ist schade, denn Monaco zahlt nicht einmal und ist trotzdem im Kalender. Gleiches gilt für Monza und es sollte so sein, dass diese Strecken dabei sein sollten, solange es die Formel 1 gibt.»

Ungarn-GP, Hungaroring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:39:36,533 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,834 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +12,337

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +14,579

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +15,688

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,047

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:18,300 min

08. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

17. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2 Runden

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor

WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 258 Punkte

02. Leclerc 178

03. Pérez 173

04. Russell 158

05. Sainz 156

06. Hamilton 146

07. Norris 76

08. Ocon 58

09. Bottas 46

10. Alonso 41

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 16

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 431 Punkte

02. Ferrari 334

03. Mercedes 304

04. Alpine 99

05. McLaren 95

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 20

10. Williams 3