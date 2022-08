Aufatmen bei Mick Schumacher: Haas mit Update

Zuletzt in Ungarn fuhr lediglich Kevin Magnussen mit dem Update an seinem Haas. In Spa kommt nun auch Mick Schumacher in den Genuss der technischen Verbesserungen.

Das Timing stimmt schon mal: Mick Schumacher erhält beim kommenden Formel-1-Rennen in Spa an seinem Haas-Renner das technische Update, das zuletzt in Ungarn zunächst nur sein Teamkollege Kevin Magnussen bekommen hatte. Das bestätigte Teamchef Günther Steiner.

«Ja, beide Autos werden das Upgrade-Paket haben», sagte er. «Wir hatten ein Paket vor dem Sommerpause fertig, also sagten wir, wir bauen es in ein Auto ein, um Daten zu sammeln. Wenn wir zurück sind, haben wir diese Daten und können jetzt schon an der Abstimmung arbeiten, um gleich in Spa loszulegen.»

«Wir konnten sehen, dass die Zahlen am Auto mit den Windkanal-Zahlen übereinstimmen, was immer ein gutes Zeichen ist», sagte Steiner, «und jetzt müssen wir das Beste in Bezug auf die Rundenzeit herausholen. Vor der Rennpause hat sich das Team die Daten genau angeschaut und wird dies auch nach der Pause weiter tun, aber im Moment sieht es gut aus und hoffentlich können wir unsere Rundenzeit verbessern.»

Das dürfte dann auch Schumacher helfen, denn der 23-Jährige kämpft weiterhin um ein Cockpit für 2023. Gute Ergebnisse sind die besten Argumente, und ein verbessertes Auto der Schlüssel dazu.

Generell lautet das Haas-Ziel für die neun verbleibenden Rennen: Platz sieben in der Konstrukteurswertung halten.

«Hoffentlich können wir diese Position in der Meisterschaft halten, das ist Kampf Nummer eins», so Steiner: «Kampf Nummer zwei ist der Versuch, Sechster zu werden, aber wir werden sehen. Wir werden immer unser Bestes geben und versuchen, uns zu verbessern oder zumindest nicht zurückzufallen.»

Ungarn-GP, Hungaroring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:39:36,533 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,834 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +12,337

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +14,579

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +15,688

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,047

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:18,300 min

08. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

17. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2 Runden

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor

WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 258 Punkte

02. Leclerc 178

03. Pérez 173

04. Russell 158

05. Sainz 156

06. Hamilton 146

07. Norris 76

08. Ocon 58

09. Bottas 46

10. Alonso 41

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 16

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 431 Punkte

02. Ferrari 334

03. Mercedes 304

04. Alpine 99

05. McLaren 95

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 20

10. Williams 3