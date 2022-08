Liam Lawson: Red-Bull-Talent ersetzt Pierre Gasly

Formel-2-Pilot Liam Lawson rückt auf und feiert sein Formel-1-Debüt. Wenn auch nur am kommenden Rennwochenende in Spa im ersten Training, wo er Pierre Gasly ersetzt.

Pause für Pierre Gasly und Debüt für Liam Lawson: AlphaTauri setzt den Neuseeländer beim ersten freien Training am Freitag in Spa in das Auto.

Für Lawson, der an dem Wochenende parallel in der Formel 2 an den Start geht, ist es der erste «richtige» Einsatz in der Königsklasse. Im vergangenen Jahr hatte er erste Erfahrungen sammeln können, als er beim Young Driver Test in Abu Dhabi Runden absolvierte. In der Formel 2 belegt er nach zehn von 14 Rennwochenende nach zwei Siegen und sechs Podien Gesamtplatz acht.

Lawson, der 2021 in der DTM Vizemeister wurde, kann sich «keinen besseren Ort» für sein erstes Training vorstellen. «Es wird ein sehr aufregendes Gefühl sein - eine historische Strecke und ein Ort, an dem ich schon immer gerne gefahren bin, also wird es in einem Formel-1-Auto unglaublich sein.»

Im Vorfeld hat er sich im Simulator vorbereitet, was gut lief. Noch besser lief die Sitzanpassung, die für ihn fast noch wichtiger ist, wie er verriet.

«Die Sitzanpassung hat auf Anhieb geklappt, was für mich nicht normal ist. Das letzte Mal, als ich den Sitz Ende letzten Jahres angepasst habe, habe ich den ersten Versuch vermasselt, er war nicht ganz perfekt. Wir mussten ein paar Dinge ändern», sagte er.

Lawson bezeichnet sich in dieser Hinsicht als «Perfektionist. Ich bin ein bisschen zwanghaft, wenn es darum geht, wie symmetrisch er sein muss. Zum allerersten Mal war er perfekt symmetrisch, was definitiv ein Erfolg war.»

Ungarn-GP, Hungaroring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:39:36,533 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,834 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +12,337

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +14,579

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +15,688

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,047

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:18,300 min

08. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

17. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2 Runden

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor

WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 258 Punkte

02. Leclerc 178

03. Pérez 173

04. Russell 158

05. Sainz 156

06. Hamilton 146

07. Norris 76

08. Ocon 58

09. Bottas 46

10. Alonso 41

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 16

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 431 Punkte

02. Ferrari 334

03. Mercedes 304

04. Alpine 99

05. McLaren 95

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 20

10. Williams 3