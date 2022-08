Carlos Sainz: 102 Punkte zurück? «Verrücktes Jahr!»

Carlos Sainz hat 102 Punkte Rückstand auf den Führenden Max Verstappen. Der Ferrari-Pilot glaubt trotzdem weiterhin an den Titel, so lange der theoretisch möglich ist.

Nein, ein heißer Titelfavorit ist Carlos Sainz nicht mehr. Der Spanier hat bis zur Sommerpause einen Rückstand von 102 Punkten auf Titelverteidiger Max Verstappen aufgetürmt.

Sainz hatte wie auch sein Ferrari-Teamkollege Charles Leclerc Pech mit Patzern seines Teams oder mit Zickereien des Autos, doch Sainz hat mit Fehlern auch selbst zu der Situation beigetragen.

Trotzdem hat er den WM-Titel weiter im Blick, bei noch neun ausstehenden Rennen. «Statistisch gesehen ist alles möglich. Deshalb hat sich meine Absicht nicht geändert», sagte Sainz formula1.com. «Ich gehe immer noch in jedes Wochenende und versuche, das Rennen zu gewinnen. Es ist ein verrücktes Jahr, das wir erleben. Wenn man sieht, wie konstant die ersten beiden Teams an der Spitze liegen, sollte es eine einfache Meisterschaft sein, bei der einer gewinnt und einer Zweiter wird, aber so ist es nicht.»

Es gebe eine Menge Schwankungen bei den Punkten, und das lasse ihn glauben, dass alles möglich sei, so Sainz: «Es ist ein ganz anderes Jahr als jedes andere, denn die Rennen sind besser, es passiert mehr im Rennen, und ich werde daran glauben, bis es vorbei ist», so Sainz.

Kann er in den kommenden Jahren um den Titel fahren? «Ich denke schon», antwortete der Ferrari-Pilot. «In diesem Jahr hatte ich zu Beginn der Saison gleich 50 Punkte Rückstand, und es ist schwierig, sich mit einem Minus von 50 Punkten als Titelanwärter zu präsentieren», erklärte er.

Sainz weiter: «Aber wenn man sich die letzten Rennen genau ansieht, bin ich auf einem ähnlichen Niveau wie die Spitzenfahrer. Ich habe das Gefühl, dass ich dabei bin. Der Preis, den ich zu Beginn der Saison gezahlt habe, kostet mich in diesem Jahr.»

Ungarn-GP, Hungaroring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:39:36,533 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,834 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +12,337

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +14,579

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +15,688

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,047

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:18,300 min

08. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

17. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2 Runden

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor

WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 258 Punkte

02. Leclerc 178

03. Pérez 173

04. Russell 158

05. Sainz 156

06. Hamilton 146

07. Norris 76

08. Ocon 58

09. Bottas 46

10. Alonso 41

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 16

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 431 Punkte

02. Ferrari 334

03. Mercedes 304

04. Alpine 99

05. McLaren 95

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 20

10. Williams 3